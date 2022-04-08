Crew Dragon стартовал к МКС с экипажем, состоящий полностью из частных лиц

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Компания SpaceX осуществила в пятницу запуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж, состоящий полностью из частных лиц. Трансляция запуска ведется на сайте SpaceX и аэрокосмической компании Axiom Space, организовавшей коммерческую миссию Axiom-1, передает ТАСС.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 11:17 по местному времени (18:17 мск). В экипаж коммерческой миссии вошли три бизнесмена и инвестора из США, Израиля и Канады - Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. В качестве командира в экипаже участвует бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.

Портал Space News ранее утверждал, что Коннор, Стиббе и Пэти заплатили по $55 млн за возможность отправиться на МКС. Лопес-Алегриа летит за счет Axiom Space, в которой он является вице-президентом. Ожидается, что после стыковки корабля с МКС, намеченной на 07:45 субботы (14:45 мск), экипаж восемь суток пробудет на борту космической станции. Им предстоит осуществить 25 проектов - исследовательских, включающих изучение воздействия космических полетов на клетки и сердце, и образовательных.

Фото: REUTERS/Thom Baur/"Известия"