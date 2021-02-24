Члены экипажа МКС планируют засверлить края трещины на российском модуле "Звезда"

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Экипаж Международной космической станции (МКС) планирует просверлить отверстия на концах трещины, обнаруженной в переходной камере модуля "Звезда", для того, чтобы предотвратить ее дальнейшее увеличение, передает ТАСС. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Согласно опубликованному сообщению, члены экипажа МКС провели "несколько процедур", в том числе с применением микроскопа, с тем, чтобы определить параметры трещины, по итогам которых было установлено, что через нее происходила утечка воздуха. "Экипаж пометил края трещины для того, чтобы в дальнейшем засверлить их, сделал слепок трещины, а затем закрыл ее с помощью заплатки", - указывается на сайте NASA.

Специалист Центра управления полетами (ЦУП) в ходе переговоров с экипажем МКС ранее сообщил, что российские космонавты могут на следующей неделе загерметизировать первую трещину, обнаруженную в переходной камере модуля "Звезда". По его словам, еще одно место негерметичности будет проверено в четверг. В пятницу работы по исследованию возможных мест негерметичности завершатся.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков доложил Центру управления полетами, что размер первой трещины не изменился. В январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что под подозрением есть еще одно место, которое может быть негерметичным. Для поиска утечки на корабле "Прогресс МС-16" на станцию был отправлен микроскоп.

Утром 15 октября 2020 года экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины - около 4,5 см. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.

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