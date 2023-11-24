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Черная пятница в билайне: время удивительных скидок

24 ноября 2023 13:31
200
Черная пятница в билайне: время удивительных скидок

Erid: LatgC6aMC

Не упустите свой шанс на выгодные покупки в преддверии праздников — в билайне до 30 ноября идет Черная пятница. Клиенты компании могут приобрести смартфоны с выгодой до 35 000 рублей в комплекте с опцией «Рубли на связь по акции» и аксессуаром, а также воспользоваться уникальными скидками на широкий ассортимент устройств в наших офисах продаж и интернет-магазине.

В акции участвуют товары от известных брендов, таких как, Samsung, Infinix, TECNO, Xiaomi, JBL, POCO и др. Черная Пятница от билайна — это разнообразие выбора смартфонов и планшетов, беспроводных наушников, чехлов, защитных стекол и устройств для умного дома.

Полный список товаров, услуг, устройств и аксессуаров доступен по ссылке. Здесь вы даже сможете найти подписку на сервис билайн тв со скидкой 60% в рамках предложения «Попкорн».

Как воспользоваться специальным предложением?

- заходите в интернет-магазин билайна и изучите скидки на различные гаджеты и аксессуары;

- выбирайте понравившиеся товары и добавляйте их в корзину, скидка применится автоматически;

- наслаждайтесь покупками и новыми возможностями, которые они принесут!

Акция проводится до 30.11.2023 г. на территории РФ, где есть покрытие сети билайна, в собственных офисах продаж и обслуживания и до 26.11.2023 г. в интернет-магазине. Полные условия и другие подробности акции доступны по ссылке.

Порадуйте себя и своих близких выгодными покупками вместе с билайном!

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Картинка: пресс-служба билайна

 

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