Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов - один из кандидатов на должность гендиректора "Автоваза"

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Бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов является одним из кандидатов на должность гендиректора "Автоваза", сообщил ТАСС источник в госструктурах.

"Один из кандидатов на пост гендиректора "Автоваза" - бывший министр транспорта и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. Окончательного решения о назначении еще нет",- сказал он.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что кандидатура на пост директора "Автоваза" окончательно еще не определена. По его словам, на этот пост рассматривался освобожденный накануне от должности замглавы Минпромторга Александр Морозов, но "он пойдет работать на одно из промышленных предприятий".

Ожидается, что новый менеджмент "Автоваза", который заменит французское руководство, в ближайшее время представит новую стратегию развития компании.

Как сообщалось ранее, доля Renault в "Автовазе" передана институту НАМИ (подведомственна Минпромторгу). НАМИ будет владеть 67,69% акций "Автоваза". Оставшиеся акции сохранит Ростех. При этом "Автоваз" продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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