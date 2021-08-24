Бу Андерссон поконкурирует с «АвтоВАЗом» из Узбекистана

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Бывший президент «АвтоВАЗа» Бу Андерссон назначен генеральным директором UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узавтосаноат».

«UzAuto Motors» и «UzAuto Motors Powertrain» — крупнейшие дочерние структуры госпредприятия «Узавтосаноат», специализирующегося на производстве легковых автомобилей «Chevrolet» и двигателей к ним по лицензионному соглашению с General Motors.

Перед новым топ-менеджером стоит задача, преодолеть разразившийся на рынке кризис дефицита автокомпонентов в нелегких рыночных условиях, вызванных пандемией, пишет Обозрение.

«Предыдущий успех и огромный опыт Бу Инге Андерссона в области управления автомобильными концернами в странах СНГ и в условиях кризиса позволят «UzAuto Motors» и «UzAuto Motors Powertrain» с наименьшими потерями преодолеть кризис, связанный с дефицитом полупроводников и логистикой, а также взять новый курс развития и модернизации производства», — говорится в сообщении компании.

Фото: UzAuto Motors