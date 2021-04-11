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Британский оператор спутникового интернета OneWeb планирует легализацию в России, передает iphones.ru со ссылкой на РБК.

Для этого компания хочет построить на территории страны 3 наземные станции. Они будут связывать спутник и устройство абонента при приеме сигнала из космоса.

В 2019 году правительство России внесло изменения в Правила использования на территории страны спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств. Весь трафик от спутниковых устройств должен проходить через станцию сопряжения российского оператора.

Фото: iphones.ru