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Более двух тысяч человек стали участниками профилактических встреч в рамках акции Куйбышевской ЖД «Безопасные маршруты»

8 августа 2023 21:39
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Более двух тысяч человек стали участниками профилактических встреч в рамках акции Куйбышевской железной дороги «Безопасные маршруты»

В летние месяцы Куйбышевская магистраль традиционно усиливает информационно-разъяснительную работу, чтобы избежать случаев травмирования граждан на объектах железной дороги. С 3 июля по 3 августа текущего года участниками профилактических встреч на тему безопасности на КбшЖД стали свыше двух тыс. человек. Особое внимание уделялось предотвращению ситуаций, когда в зоне движения поездов могли получить травмы несовершеннолетние.

Дети в силу возраста склонны недооценивать последствия своих поступков. В погоне за острыми ощущениями они забывают, что прогулки по путям и игры на железной дороге грозят травмами, зачастую несовместимыми с жизнью. Контактная сеть находится под смертельно опасным напряжением, а в натянутом капюшоне и в наушниках сложно вовремя заметить приближающийся поезд: можно не услышать предупредительные гудки, которые подает машинист.

В рамках месячника «Безопасные маршруты» сотрудники КбшЖД провели для детей экскурсии на железнодорожные предприятия, в летних лагерях – тематические занятия, показали видеоролики, мультфильмы, мини-спектакли. Развлекательно-познавательные программы по правилам безопасного поведения и конкурсы тематического рисунка прошли  в детских садах и пришкольных лагерях.

Также в рамках профилактической работы железнодорожники совместно с транспортной полицией провели рейды на станциях и перегонах в черте населенных пунктов, где чаще всего фиксируются правонарушения.

Отметим, что главной причиной травматизма и смертности на железной дороге по-прежнему остается нарушение гражданами правил безопасности на транспорте. С начала 2023 года в границах Куйбышевской железной дороги были травмированы 52 человека, в том числе 43 – получили травмы несовместимые с жизнью.

Напомним, что проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах: по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, а также другим местам, обозначенным соответствующими знаками.

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