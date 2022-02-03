Я нашел ошибку
Главные новости:
Маленькая шалость от музея имени Алабина!
Только для взрослых: музей имени Алабина подготовил выставку нижнего белья
Свои жилищные условия смогли улучшить 187 семей железнодорожников.
Более 365 млн рублей направлено на улучшение жилищных условий сотрудников КбшЖД в 2021 году
Джеки Чан принял участие в эстафете огня зимних Олимпийских игр
Джеки Чан принял участие в эстафете огня зимних Олимпийских игр
Администрация города обращается к горожанам с просьбой не парковать автотранспорт вблизи домов со скатной кровлей, а также под балконами и кондиционерами.
 В Самаре на уборку территорий города мобилизованы все службы благоустройства и коммунальные организации
В этом году на окружном этапе в Самаре были определены 6 финалистов, которые набрали наибольшее количество баллов.
Педагоги Самарской области будут бороться за звание «Учитель года»
Церемония открытия XXIV Олимпийских игр начнется в пятницу.
Путин поедет на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины Фернандесом
«Уверен, с такими как вы, у нас все получится».
Дмитрий Азаров встретился с лидерами бизнес – сообщества Самарской области
При возникновении нештатных ситуаций на дорогах обращаться за помощью в ОГИБДД О МВД по Ставропольскому району.
Сотрудники Ставропольской Госавтоинспекции оказывают помощь водителям на дорогах
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.65
0.17
EUR 86.56
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 365 млн рублей направлено на улучшение жилищных условий сотрудников КбшЖД в 2021 году

3 февраля 2022 17:12
34
Свои жилищные условия смогли улучшить 187 семей железнодорожников.

В 2021 году на оказание корпоративной поддержки работникам Куйбышевской железной дороги, предусмотренной программой ипотечного кредитования ОАО «РЖД», было направлено 365,7 млн рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить 187 семей железнодорожников.

Также 140 семей железнодорожников получили безвозмездные субсидии на общую сумму 28 млн рублей в связи с рождением детей в период выплаты ипотеки по приобретенному с корпоративной поддержкой жилью.

Отметим, что обеспечение железнодорожников доступным и комфортным жильем является одной из ведущих составляющих социальной политики ОАО «РЖД». Жилищная программа в компании реализуется по двум направлениям: предоставление работникам жилья из специализированного жилищного фонда и оказание корпоративной поддержки при приобретении домов и квартир в собственность, передает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото из открытых источников

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Уверен, с такими как вы, у нас все получится».
3 февраля 2022  16:08
Дмитрий Азаров встретился с лидерами бизнес – сообщества Самарской области
139
Дмитрий Азаров прервал плановое совещание с муниципалитетами и направил глав координировать ликвидацию последствий снегопада
3 февраля 2022  13:55
Дмитрий Азаров прервал плановое совещание с муниципалитетами и направил глав координировать ликвидацию последствий снегопада
443
Скачок сразу на 700: еще 3 692 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 февраля 2022  12:53
Скачок сразу на 700: еще 3 692 жителей Самарской области заболели коронавирусом
318
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области
3 февраля 2022  11:54
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области
352
Еще на одном участке федеральной трассы М5
3 февраля 2022  09:40
Еще на одном участке федеральной трассы М5 "Урал" ввели ограничения в Самарской области
263
Весь список