Более 365 млн рублей направлено на улучшение жилищных условий сотрудников КбшЖД в 2021 году

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В 2021 году на оказание корпоративной поддержки работникам Куйбышевской железной дороги, предусмотренной программой ипотечного кредитования ОАО «РЖД», было направлено 365,7 млн рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить 187 семей железнодорожников.

Также 140 семей железнодорожников получили безвозмездные субсидии на общую сумму 28 млн рублей в связи с рождением детей в период выплаты ипотеки по приобретенному с корпоративной поддержкой жилью.

Отметим, что обеспечение железнодорожников доступным и комфортным жильем является одной из ведущих составляющих социальной политики ОАО «РЖД». Жилищная программа в компании реализуется по двум направлениям: предоставление работникам жилья из специализированного жилищного фонда и оказание корпоративной поддержки при приобретении домов и квартир в собственность, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников