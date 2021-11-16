Более 1700 автомобилей LADA Vesta отправились на службу в ДПС различных российских регионов

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Автомобили были доработаны в соответствии с требованиями заказчика: нанесена специальная цветографическая схема, установлена сигнально-громкоговорящая установка со световой панелью, комплекс видеорегистрации кругового видеонаблюдения, а также другое оборудование, обеспечивающее надежную работу специальных систем автомобиля. В патрульных Vesta размещены дополнительные розетки 12В и USB-порты, а также специальные органайзеры в багажном отделении.

Директор по корпоративным продажам АО «АВТОВАЗ» Виталий Осипов: «Государственные службы приобретают различные модели LADA. В последнее время поставлена крупная партия автомобилей для медиков, осуществлены поставки и для Почты России. Автомобили LADA Vesta, являясь одним из лидеров российского рынка легковых автомобилей, особенно востребованы у силовых и специальных ведомств. Автомобили работают и в полиции, и в подразделениях МО РФ. Надежность, динамика, управляемость LADA Vesta, ее удобный салон – это важные составляющие для успешного несения службы», передает пресс-служба АВТОВАЗа.

Фото: пресс-служба АВТОВАЗа