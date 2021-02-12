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Более 15 000 приборов учета электроэнергии в 2021 году «Самарагорэнергосбыт» бесплатно установит в Самаре

12 февраля 2021 11:36
97
Более 15 000 приборов учета электроэнергии в 2021 году «Самарагорэнергосбыт» бесплатно установит в Самаре

Бесплатную установку общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах жителей Самары гарантирующий поставщик АО «Самарагорэнергосбыт» будет осуществлять в рамках инвестиционной программы на 2021 год. 

Все работы будут проводиться в соответствии с ФЗ от27.12. 2018г. №522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием системы учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

В рамках инвестпрограммы в 2021 году АО «СамГЭС» установит около 7500 общедомовых приборов учета в 2 492 домах Самары.  Еще 7642 индивидуальных прибора учета электроэнергии будут установлены самарцам, в чьих квартирах счетчики по каким-то причинам отсутствуют или неисправны.  

АО «СамГЭС» обращает внимание горожан, что все указанные работы будут проводиться бесплатно и по заранее согласованному графику. Внезапный визит и попытка продать энергоучетное оборудование под предлогом замены, вышедшего из строя, скорее всего будет свидетельствовать о том, что в квартиру под видом энергетика проник мошенник.

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Самарским предпринимателям расскажут о новых сервисах Почты России
11 февраля 2021  13:53 
Самарским предпринимателям расскажут о новых сервисах Почты России
К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара. Бизнес
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Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Новости Тольятти
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
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10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
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9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
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