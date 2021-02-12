Более 15 000 приборов учета электроэнергии в 2021 году «Самарагорэнергосбыт» бесплатно установит в Самаре

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Бесплатную установку общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах жителей Самары гарантирующий поставщик АО «Самарагорэнергосбыт» будет осуществлять в рамках инвестиционной программы на 2021 год.

Все работы будут проводиться в соответствии с ФЗ от27.12. 2018г. №522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием системы учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

В рамках инвестпрограммы в 2021 году АО «СамГЭС» установит около 7500 общедомовых приборов учета в 2 492 домах Самары. Еще 7642 индивидуальных прибора учета электроэнергии будут установлены самарцам, в чьих квартирах счетчики по каким-то причинам отсутствуют или неисправны.

АО «СамГЭС» обращает внимание горожан, что все указанные работы будут проводиться бесплатно и по заранее согласованному графику. Внезапный визит и попытка продать энергоучетное оборудование под предлогом замены, вышедшего из строя, скорее всего будет свидетельствовать о том, что в квартиру под видом энергетика проник мошенник.