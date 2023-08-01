Благодаря нацпроекту «Производительность труда» самарская компания приступила к улучшению производства трансформаторов ТМГ

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На Электрощит Самара прошел день информирования в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», на котором обсуждались итоги первых трех месяцев участия предприятия в нацпроекте.



Национальный проект «Производительность труда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, направлен на улучшение производственных процессов и повышение эффективности труда. В рамках этого проекта уже улучшаются производственные мощности 155 предприятий Самарской области.



Электрощит Самара активно участвует в этой инициативе, придавая новый импульс развитию производственной сферы в регионе. Основной целью проекта является создание условий для ежегодного роста и совершенствования производственных процессов, направленных на повышение эффективности труда.



Электрощит Самара является высокотехнологичной производственной компанией и крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ. Это предприятие вот уже 80 лет активно развивает родное отечественное конкурентоспособное оборудование, строит новые подстанции, увеличивает мощности и повышает надежность энергосистемы для укрепления энергобезопасности страны.



«В апреле 2023 года Электрощит Самара вошел в число участников национального проекта "Производительность труда", инициированного Президентом РФ. Обозначенные задачи в рамках нацпроекта - повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, создание культуры высокой производительности и эффективности – полностью согласуются с текущими целями нашей компании, - сообщил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов. - Национальный проект дает возможность нашему предприятию провести целенаправленное улучшение производственных мощностей. Внедрение методик бережливого производства в компанию осуществляется совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Благодарим РЦК за доверие, поддержку и содействие в процессе усовершенствования производственных мощностей».



В компании уже проведено теоретическое обучение сотрудников пилотных рабочих групп, а также диагностика производства.

«Проанализировали текущее состояние с использованием диаграммы «Спагетти», которая помогла выявить лишние перемещения. Анализ данных также учитывал возможные перепланировки для сокращения дистанции перемещения и времени. Карты потока текущего состояния помогла нам выявить на участке 13 «узких» мест, то есть операций, время выполнения которых превышает целевое значение. Чтобы их устранить, был разработан план мероприятий. Он то и поможет в дальнейшем улучшить производительность и оптимизировать процессы», - рассказала о ходе реализации проекта эксперт РЦК Мария Андросян.



Впереди практическое применение методик бережливого производства. Улучшать процессы с помощью экспертов РЦК планируется на производстве трансформаторов ТМГ, которые предназначены для энергообеспечения потребителей различных сфер народного хозяйства, промышленности или бытового сектора.

«Запуск пилотного проекта на базе «Русского Трансформатора» - важный для развития Электрощит Самара этап, поддерживающий стратегию по регулярному инвестированию средств в развитие компании, в том числе и в обучение своих сотрудников», - считает заместитель генерального директора по качеству и сервису Владимир Семченков.



Внедрение методик бережливого производства позволит предприятию оптимизировать рабочие процессы, повысить эффективность использования ресурсов и снизить затраты на производство. Реализованные меры будут способствовать укреплению позиций компании на рынке и обеспечит стабильный рост производительности.

Глава региона Дмитрий Азаров и Правительство области активно содействуют реализации национального проекта. Ведь бережливое производство способствует повышению производительности труда, обеспечению экономической устойчивости и, в конце концов, улучшению качества жизни населения.