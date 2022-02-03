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билайн запустил технологию VoLTE в Самарской области

3 февраля 2022 10:40
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билайн запустил технологию VoLTE в Самарской области

билайн запускает голосовую связь нового поколения VoLTE (Voice over LTE*) на всей территории Самарской области. Новая технология не только позволит пользоваться мобильным интернетом во время звонка и обеспечит моментальное соединение с собеседником, но и сэкономит заряд батареи смартфонов абонентов.

Сервис позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE без переключения стандартов связи, что открывает целый ряд преимуществ для клиентов. Так, абоненты могут одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным 4G-интернетом: проверять почту, «серфить» в социальных сетях, загружать фото и видео. 

Качество передачи звука улучшается за счет технологии HD Voice**, создается эффект «живого присутствия» во время разговора. Соединение устанавливается почти мгновенно и минимизируется вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Так что вы дозвонитесь до своих близких в нужную минуту и сможете вызвать такси, если вдруг будете опаздывать на встречу. А еще технология VoLTE помогает экономить заряд аккумулятора смартфона, который разряжается быстрее из-за частых переключений стандартов связи.

«Этот год мы начинаем активно – с запуска новой технологии VoLTE на территории Самарской области. Мы видим, что цифровые потребности наших абонентов растут год к году. Жители региона все больше времени проводят в сети: чаще выбирают онлайн-формы получения услуг и сервисов, общаются с родными и близкими в социальных сетях. Внедрение новых технологий не только поможет поддерживать высокий уровень качества связи в даже пиковые нагрузки, но и станет одной из предпосылок для будущих проектов, которые мы планируем реализовать в 2022 году», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик. Обращаем внимание, что абонентам предварительно необходимо включить функцию VoLTE в настройках телефона, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.  

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