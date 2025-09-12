Я нашел ошибку
Главные новости:
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Билайн запустил продажи SIM-карт по модели многоуровневого маркетинга

12 сентября 2025 13:32
115
Билайн запустил продажи SIM-карт по модели многоуровневого маркетинга

Erid 2VSb5yBo53o

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») начал тестировать продвижение телеком-продуктов по принципам многоуровневого маркетинга. Механика проекта предусматривает, что любое физическое лицо или самозанятый гражданин РФ может стать агентом по продаже SIM-карт Билайна и получать вознаграждение за подключение новых абонентов.

Система вознаграждений включает несколько элементов: например, за ежемесячные расходы подключенного абонента и разовую выплату за длительность «жизни» абонента. Согласно расчетам компании, один агент, реализующий порядка 20 SIM-карт ежемесячно, может заработать до 230 000 рублей в течение года. Участники программы также могут привлекать других агентов, выстраивая собственную команду: агент получает до 10% от дохода агентов второго уровня и до 5% — от третьего уровня.

Для реализации, на текущий момент, доступны тарифы «Удобный», «Оптимальный» и «Для планшета». Все подключения осуществляются в строгом соответствии с требованиями законодательства, включая проверку паспортных данных и идентификацию личности, а также соблюдение лимитов на количество SIM-карт на одно физическое лицо.

Проект ориентирован на привлечение агентов из числа сотрудников пунктов выдачи заказов, студентов, региональных предпринимателей, а также людей, уже вовлечённых в агентские каналы — например, в продажу банковских или страховых продуктов. Отдельный фокус сделан на малые населённые пункты, где традиционные каналы продаж ограничены.

«Мы видим устойчивый интерес к агентским продажам — особенно в регионах, где онлайн и розничные каналы не всегда покрывают спрос. Новая модель позволяет задействовать активное сообщество агентов, расширяя присутствие бренда и увеличивая проникновение телеком-услуг в стране», — прокомментировал Роман Прыганов, директор по управлению партнерским каналом Билайна.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото freepik.com

