В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
Билайн запустил «план б. – kids»: безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

13 августа 2025 11:57
114
Билайн запустил «план б. – kids»: безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

Erid 2VSb5xQosNy

Билайн представил новую платформу «план б. – kids», разработанную специально для детей в возрасте от 5 до 13 лет. Это не просто тариф, а цифровая среда с контролируемым доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента, спама и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх.

«План б. – kids» — это облегчённая, адаптированная для детей версия флагманской молодёжной платформы Билайна «план б.». «План б. – kids» сохраняет ее главную идею — дать доступ к технологиям нового уровня, но делает это в формате, понятном и безопасном для младшей аудитории. В частности, нейросети работают в безопасной и контролируемой среде: без произвольного ввода, с ограничением на загрузку файлов и набором специально подобранных тегов для запросов.

В числе доступных функций:

  • генерация изображений и аватаров (Flux);

  • оживление фото (Runway);

  • создание музыки (Suno);

  • AI-тьютор даёт возможность проверять свои знания по школьной программе и помогает показать школьнику, где сильные стороны, а где нужно подтянуть.

Кроме того, в течение первых шести месяцев пользователи получают ежемесячно подарочную игровую валюту — на выбор, для Roblox, PUBG, Standoff 2, Genshin Impact, Warface, Mobile Legends и других популярных игр.

Кроме того, на платформе «план б. — kids» предустановлена защита от мошеннических и спам-звонков — виртуальный помощник заблокирует такую активность даже в мессенджерах. По умолчанию в «план б. – kids» включено 100 минут и 20 ГБ интернета в месяц, при своевременной оплате неиспользованные остатки переносятся на следующий месяц. Поддержка при нулевом балансе помогает ребёнку оставаться на связи в важных ситуациях.

«Родители хотят, чтобы ребёнок был на связи и осваивал технологии, но при этом — в защищённой, контролируемой среде. Платформа “план б. – kids” как раз про это: она помогает детям развиваться с помощью нейросетей, а родителям — быть уверенными в безопасности цифрового опыта», — подчеркнул директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

Напомним, в рамках «плана б.» взрослые пользователи получают доступ к ведущим нейросетям без VPN прямо в Telegram Mini App, компенсацию подписки Telegram Premium, гибкие условия по минутам и гигабайтам, 30 минут в Whoosh ежемесячно, безлимит на 3 часа и многое другое.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото freepik.com

В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
96
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
208
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
154
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
629
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
215
