Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября.
Движение транспорта в Самаре временно скорректируют в связи с проведением Парада Памяти
ГАИ СО: о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни
Который объединил более 2,5 тысяч человек. 
В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона
В Самаре днем дождь, до +7°С.
1 ноября в регионе дождь, до +8°С
На данный момент порядка 200 человек получают необходимую медицинскую помощь в современных условиях.
В посёлке Центральный Богатовского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
Оплатить имущественные налоги и НДФЛ можно быстро и легко через «Личный кабинет налогоплательщика».
УФНС СО напоминает об оплате имущественных налогов и НДФЛ
С 31 октября по 7 ноября в Самаре будет проходить 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» - Кубок «Герои нашего времени» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В Самаре стартовало первое мероприятие спортивной программы форума «Россия - спортивная держава»
Яркие и непосредственные, полные света, добра и веры в лучший день, все эти рисунки объединены одной темой – любовью к родному городу.
В СОУНБ откроется выставка детского рисунка «Мир глазами детей: город сегодня – город-мечта!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.5
1.03
EUR 93.39
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

31 октября 2025 12:08
182
Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

ERID: 2VSb5y4CQpy

Билайн объявляет о старте новой акции «3в1», в рамках которой клиенты могут приобрести смартфоны с бонусными рублями на связь и дополнительными товарами — и получить всё это по цене одного устройства.

В акцию входят смартфоны популярных брендов — realme, HONOR, Tecno, Samsung, Xiaomi и Huawei. Предложение подойдёт тем, кто хочет выгодно обновить технику этой осенью или подобрать современный девайс в подарок.

Одно из самых интересных предложений акции — realme 15T 256 ГБ. При покупке смартфона в составе выгодного комплекта в интернет-магазине Билайна клиент получает по цене смартфона 6 000 бонусных рублей на связь и фирменные наушники realme. Общая выгода при покупке realme 15T 256 ГБ в рамках акции 8 000 рублей. А совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, вместо наушников можно выбрать другие товары — умные часы или колонки, подписки на Книги Билайн и Облако Билайн, настройки, услуги и другое.

realme 15T 5G — это лёгкий смартфон с мощной батареей 7000 мА·ч и при этом тонким корпусом. Это единственный в сегменте смартфон с основной и фронтальной камерой с разрешением 50 Мп. Как и старшие модели, realme 15T получил поддержку алгоритмов AI Party Mode, позволяющих сохранить естественный цвет кожи даже в сложных условиях освещения. А с помощью голосового AI-редактора вы сможете добавить какие-то элементы на фото или изменить их при помощи голоса. За производительность у realme 15T отвечает процессор MediaTek D6400 Max. Благодаря новой увеличенной испарительной камере устройство работает быстро, не перегревается во время тяжелых задач и легко переключается между приложениями без подвисаний.

Акция доступна в интернет-магазине и офисах обслуживания Билайна. Предложение действует до 30 ноября 2025 года. Максимальная выгода в рамках акции 13 000 рублей. Полные условия акции и список товаров-участников опубликованы на сайте beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник изображения – пресс-служба Билайна.

В центре внимания
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
169
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
332
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
410
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
361
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
766
Весь список