Билайн за неделю прервал свыше 6,5 тысячи звонков от мошенников в Самарской области благодаря новой функции

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн за неделю прервал свыше 6,5 тысячи звонков от мошенников в Самарской области благодаря новой функции

9 сентября 2025 13:16
140
Билайн за неделю прервал свыше 6,5 тысячи звонков от мошенников в Самарской области благодаря новой функции

Erid 2VSb5ywqWJu

За одну неделю августа Билайн сбросил 6 629 звонков от телефонных мошенников в Самарской области. Все они были отражены благодаря механизму защиты от мошеннических звонков, которую оператор внедрил в июне 2025 года. Алгоритмы антифрода автоматически прерывают разговор, если абоненту звонят с подозрительного номера и во время разговора ему приходит SMS с кодом от банка или «Госуслуг».

Аналитики Билайн выяснили, что в основном мошенники атаковали людей среднего возраста: 58% всех сброшенных звонков пришлось на группу 31–50 лет. На втором месте оказались абоненты, которым от 51 до 65 лет, а на третьем — молодежь до 30 лет. В большинстве случаев мошенники звонили в утреннее время — до 12 часов дня. А поводом для сбрасывания вызова чаще всего становились SMS от «Госуслуг» и крупных банков.

Всего за одну неделю по всей России Билайн сбросил 446 тысяч мошеннических звонков, которые затронули более 232 тысяч абонентов. Причем в некоторых случаях номер абонента могли пытаться набрать несколько сотен раз.  Рекорд по количеству попыток мошенников установить контакт с одним клиентом зафиксирован в Республике Адыгея. Там Билайн сбросил 892 звонка за один час. 

В целом по стране зафиксировано более 20 случаев, когда людям пытались позвонить свыше 100 раз за короткий промежуток времени. Такие попытки система безопасности прерывает автоматически. После первого звонка мошенников включается мониторинг на определенное время, в результате которого мошенники не смогут связаться с абонентом, а он – перезвонить им самостоятельно.

Функция защиты уже работает для всех абонентов Билайн, предотвращая попытки выманивания кодов и обеспечивая спокойствие абонентов. Дополнительная плата за нее не взимается, она работает автоматически и не требует дополнительных ничего подключать не нужно.

Данные о защите абонентов Билайн были взяты за период 13 – 20 августа 2025.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото freepik.com

В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
79
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
107
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
223
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
473
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
459
Весь список