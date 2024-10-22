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Билайн ТВ покажет сериал с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ для глухих и слабослышащих детей

22 октября 2024 13:39
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билайн ТВ покажет сериал с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ для глухих и слабослышаших детей

 

билайн ТВ покажет мультсериал “Развлечёба” с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ (Русский жестовый язык) для глухих и слабослышащих детей. Это первый детский анимированный персонаж в России, переводящий познавательный и образовательный контент на РЖЯ. Проект реализуется Национальной Медиа Группой на СТС Kids при поддержке АНО «Я тебя слышу».

Анимированный сурдоперевод — это технология переноса профессионального перевода на русский жестовый язык (РЖЯ) в анимированную модель. Первоначально специалист, владеющий РЖЯ, записывается в студии, а затем его жесты переносятся в анимированного персонажа сериала - Артема.  Благодаря этому глухие и слабослышащие дети смогут воспринимать видеоматериалы по математике, иностранным языкам, финансовой грамотности, литературе и другим полезным тематикам для подготовки к школе в удобном для них формате, без каких-либо языковых барьеров. Всего у выпусков сериала “Развлечёба” более 100 млн. просмотров.

Работа над сериалом велась не только специалистами в области детского контента, но и педагогов-дефектологов, а также НКО, профессионально занимающихся помощью семьям, в которых растут слабослышащие и глухие дети. Аудитория сериала может получить рекомендации от фонда “Я тебя слышу” и поддержать его деятельность, перейдя по QR-коду, отображаемому в начале каждой серии.

Появление адаптивного контента на билайн ТВ и внимание к запросам пользователей с особыми потребностями - важный шаг в клиентской стратегии билайн. Ранее совместно с партнерами оператор разработал целый спектр клиентских решений и технологий, которые призваны повысить качество жизни и включенность в цифровую среду людей с инвалидностью - от доработки интерфейсов сервисов и подачи материала, согласно концепции, “Ясный язык” до разработки курсов по цифровой грамотности, позволяющих пошагово освоить смартфон и компьютер детям с нарушениями зрения и моторики.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн, эксперт по ассистивным цифровым решениям:

 Повестка инклюзии билайн началась в 2007 году с сотрудничества с сообществами глухих клиентов - наши первые ассистивные решения разрабатывались и внедрялись совместно, с учетом их реальных потребностей и пользовательского опыта. Мы создавали тарифы, вместе адаптировали интерфейс билайн ТВ, чтобы субтитры были контрастными и читаемыми, вместе реализовывали проекты по адаптации музейных и культурных пространств. Возможность смотреть сериал “Развлечёба” с уникальным цифровым сурдопереводчиком - не только новый шаг навстречу нашим клиентам, но и новый тренд в разработке комплексных ассистивных решений в анимационной и кино-отрасли. Уверены, таких решений будет становиться больше, потому что партнерами данного проекта положено очень яркое, продуманное и полезное начало.”

Лев Макаров, заместитель генерального директора СТС, руководитель телеканала СТС Kids:

«Развлечёба” — это уникальный проект, который помогает детям учиться в игровой форме. Благодаря увлекательным роликам и интерактивным заданиям наши юные зрители могут легко и весело осваивать школьную программу: теперь это будет доступно и для глухих и слабослышащих детей. Имя Артём было выбрано неслучайно. В 2018 году оно стало самым популярным в России среди новорожденных мальчиков. Сегодня зрители шести лет это основная аудитория “Развлечёбы”, которая активно готовится к школе».

Алла Маллабиу, генеральный директор АНО «Я тебя слышу»:

«Национальная Медиа Группа сделала огромный шаг в сторону помощи глухим детям — той аудитории, которой необходима визуальная поддержка. Перевод на русский жестовый язык обеспечит глухим детям безбарьерный доступ к развлекательному и образовательному контенту, сделает его понятным, расширит представления о мире и поможет освоить школьную программу.

Для глухих детей появился персонаж, который говорит на одном с ними языке, а поддержать слабослышащих детей можно, отсканировав qr-код в начале каждой серии. Все собранные средства будут направлены на программу поддержки семей с глухими и слабослышащими детьми “Мой малыш не слышит. Что делать?”»

Владислав Колесников, слабослышащий, сурдопедагог, магистр дефектологии, переводчик русского жестового языка, куратор программ для сообщества глухих Дома культуры «ГЭС-2»:

«Важно, что перевод на РЖЯ вернулся на телевидение, но в основном это новостные передачи. Тем ценнее инициатива “Развлечёбы”, вводящая в сериал анимированного переводчика на РЖЯ. Жестовый язык в сериале не только делает образовательный контент доступным для глухих и слабослышащих детей, но и знакомит слышащих детей с этим языком, а значит, и с культурой глухих».

Картинка пресс-служба билайна

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