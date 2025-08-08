Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад.
Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий
Действия граждан пресечены, в настоящий момент движение восстановлено.
Свадебный кортеж перекрыл дорогу в Самаре
Оперуполномоченные проверили информацию от неравнодушного местного жителя и задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.
Полицейские региона вернули пенсионерке порядка 400 тысяч рублей, похищенных мошенниками
В личном кабинете клиенты Билайна, использующих фемтосоты, могут увидеть статус и статистику работы оборудования.
Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами
Будьте внимательны и осторожны!
С 9 по 12 августа в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами

8 августа 2025 14:33
126
В личном кабинете клиенты Билайна, использующих фемтосоты, могут увидеть статус и статистику работы оборудования.

Erid 2VSb5zG6DJZ

«Билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) активно развивает направление организации мобильного покрытия, предлагая клиентам самые разные технические решения: от фемтосот до базовых станций.

Специалисты «билайн бизнес» разработали Личный Кабинет (ЛК) для управления малогабаритным оборудованием мобильного покрытия. Доступ к нему уже есть у клиентов Билайна, использующих фемтосоты. В личном кабинете они могут увидеть статус и статистику работы оборудования. Также через ЛК можно настраивать отправку уведомлений на электронную почту и мобильный телефон: если произойдет сбой, пользователь сразу получит сообщение. 

Также сервис отображает используемые фемтосоты на интерактивных картах (в том числе, и на карте помещений). Пользователь может легко определить статус работы конкретной фемтосоты и удаленно перезагрузить ее. 

Сергей Цаун, директор департамента продуктов передачи данных:

«Когда у бизнеса есть простой и удобный инструмент для мониторинга и управления оборудованием, открывается больше возможностей для развития. Для нас важно, чтобы технологии работали на конкретные результаты наших клиентов. Создание таких инструментов, как Личный Кабинет — именно такой случай, поэтому наша команда планирует активно развивать этот продукт и дополнять его новым функционалом». 

Ознакомиться с интерфейсом ЛК можно с помощью демо-версии, которая доступна всем желающим на сайте «билайн бизнес». 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:   проесс-служба "Билайна"

 

