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билайн расширил своё присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети "Москва-Гонконг"

31 января 2022 12:59
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билайн расширил своё присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети "Москва-Гонконг"

Блок по операторскому бизнесу билайн организовал модернизацию международного узла билайн в Гонконге в целях минимизации задержек и улучшения качества сервиса для российских клиентов. Узел расположен на площадке Equinix HK и связан с российской сетью билайн двумя «плечами» — одно идет до Москвы, второе до Владивостока. Узел "Гонконг" был запущен билайном в 2017 году и используется для организации каналов связи и предоставления доступа к сети Интернет.  

На первом этапе модернизации узла были оптимизированы международные каналы связи и снижена сетевая задержка (Round Trip Delay). В результате путь "Москва-Гонконг" стал короче на 26% (прежнее значение RTD 149 мс, текущее 125 мс), а время прохождения пути "Гонконг-Владивосток" сократилось до 69 мс (было 95мс).  

На втором этапе модернизации билайн увеличил количество межоператорских соединений с зарубежными владельцами Интернет-сервисов и операторами связи, подсоединил узел к точке межсетевого обмена трафиком (IX, Internet Exchange) BBIX Hong Kong. Также ранее узел был подключён к точке обмена трафиком Equinix IX.

Данные мероприятия улучшили доступность зарубежных ресурсов для потребителей услуг Интернет билайн, улучшили качественные параметры каналов связи для бизнес-клиентов.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу ПАО «ВымпелКом»:
«Зарубежный трафик составляет значительную часть в услугах передачи данных. При этом, если ранее Гонконг представлял интерес в основном для бизнес-клиентов, которые заказывали выделенные каналы связи для организации защищённых соединений, то в данный момент выросло потребление Интернет-трафика из этого региона среди абонентов билайн и выросли требования к пути трафика, длина которого влияет на скорость работы в сети. Проведённая модернизация увеличила количество Интернет-ресурсов, доступных напрямую, без «петли» через Европу, увеличила скорость работы выделенных каналов».

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