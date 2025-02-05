билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 раза

Я нашел ошибку
Главные новости:
Центральный старт будет дан в Самаре, на трассах спортивной школы «Чайка».
Продолжается регистрация для участия в «Лыжне России»
А также предстоящую работу региона в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин обсудили развитие Самарской области
Нарушение правил устройства и эксплуатации такого оборудования часто становится причиной пожаров.
МЧС СО: безопасное использование электроотопительных приборов - как избежать пожара
В 2025 году география профтуров будет расширена: экскурсии пройдут во всех 37 муниципальных образованиях Самарской области.
«Моя профессия»: служба занятости региона организовала профтур для студентов в метрополитен
6 февраля в регионе без осадков, до -7°С
6 февраля в регионе без осадков, до -7°С
Узнали, где и когда появилась золотая хохлома и как её изготавливают, чем она отличается от других видов росписи.
Читатели тольяттинской модельной библиотеки "Конструктор детства" познакомились с народным промыслом – хохлома
Также будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе.
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Сократите факторы риска до минимума и не пренебрегайте методами ранней диагностики.
Самарский врач: рекомендации, которые позволят предотвратить или вовремя обнаружить онкозаболевание
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.53
-1.41
EUR 102.69
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Самарцев приглашают на концерт-посвящение И.С. Баху и А.С. Пушкину «Для вас, души моей царицы»
В Самаре Валерий Бондаренко прочитает лекцию про творчество Бориса Пастернака
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 раза

5 февраля 2025 13:56
207
билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 раза

Erid  2VSb5wAdRS8

билайн по итогам 2024 года увеличил продажи умных колонок в 2 раза. Данные ритейл-сети компании оценивались по отношению к 2023 году.

Среди лидеров оказался Яндекс. Самыми популярными моделями стали Станция Лайт (фиолетовая), Станция Мини Плюс с часами — черная и синяя, а также Станция Лайт 2 с часами — розовая, синяя и фиолетовая. Умные колонки двух других крупных брендов (Сбер и VK) по итогам прошлого года (по сравнению с 2023 г.) оказались менее популярны у клиентов. Продажи моделей SberBoom упали на треть, а VK Капсул — более чем на 25%.

Наиболее востребованными в 2024 году оказались умные колонки двух ценовых сегментов: до 5 000 рублей, а также от 5 000 до 10 000 рублей. Пик продаж таких устройств пришелся на декабрь.

Кирилл Ивашев, директор по коммерции розничного бизнеса билайна: «Двукратный рост продаж в этой категории — это результат не только стабильного интереса клиентов к умным колонкам, но и наших целенаправленных усилий по развитию этого направления. Мы активно работали над тем, чтобы сделать лучшие технологии доступными для наших клиентов, обеспечивая удобство выбора и высокий уровень сервиса. Очевидным лидером остается Яндекс с его экосистемой, которая задает стандарты интеграции и комфорта. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты могли найти решения, которые соответствуют их запросам, в бюджетном и среднем ценовых сегментах».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Картинка пресс-служба билайна

Фото freepik.com

В центре внимания
Кадровые изменения произошли в администрации города Самара
5 февраля 2025  11:52
Кадровые изменения произошли в администрации города Самара
310
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с советником Президента РФ Антоном Кобяковым
5 февраля 2025  11:41
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с советником Президента РФ Антоном Кобяковым
227
Также Вячеслав Федорищев представил нового врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, ранее трудившегося в должности главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера.
4 февраля 2025  20:52
«Скорые», ливневки, «мусорная» реформа – губернатор дал поручения по проблемным направлениям на оперативном совещании в Правительстве
1027
В районах Самары стартует обсуждение дизайн-проектов общественных пространств для благоустройства
4 февраля 2025  13:01
В районах Самары стартует обсуждение дизайн-проектов общественных пространств для благоустройства
523
Три вуза из Самары попали в рейтинг из 2000 лучших учебных заведений мира
4 февраля 2025  11:44
Три вуза из Самары попали в рейтинг из 2000 лучших учебных заведений мира
453
Весь список