Главные новости:
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Мероприятия
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Билайн признали самым безопасным оператором

30 октября 2025 12:47
Билайн признали самым безопасным оператором

ERID: 2VSb5y2PH6Z

Билайн подтвердил статус самого безопасного оператора — показало исследование, которое аналитики ComNews Research провели среди операторов «большой четверки». Одним из его этапов стал стресс-тест, при котором Билайн заблокировал 99% спам-звонков, опередив ближайшего конкурента на 23 п. п.

В рамках исследования «Информационная безопасность абонентов сотовой связи» оценивались устройство и функциональность антифрод-систем крупнейших операторов, механизмы защиты абонентов от нежелательных звонков и спама по телефону и в мессенджерах, качество поддержки, а также взаимодействие с ИС «Антифрод» и банковским сообществом и прочие меры борьбы с мошенничеством, которые принимают операторы.

Билайн признали самым безопасным по совокупности параметров, которую составили:

  • собственная антифрод-платформа и наиболее широкое предложение услуг «облачной верификации» другим операторам;

  • разнообразие и сбалансированность предложения услуг безопасности — от защиты по телефону и в мессенджерах до компенсаций клиентам, которые всё же стали жертвами мошенников;

  • сильные механизмы защиты от методов социальной инженерии — в частности ИИ-аналитика и прерывание звонка при поступлении СМС-кода, которое у одного Билайна из всех операторов работает в том числе для звонков в мессенджерах;

  • наличие Группы быстрого реагирования для максимально оперативной помощи;

  • количество банков с налаженным обменом информацией и интеграций со службами поддержки.

Это не первая победа оператора: по результатам аналогичного исследования в прошлом году Билайн также был признан самым безопасным.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Безопасность клиента — наш главный приоритет. Поэтому мы уже на уровне оператора выстраиваем прочную защиту, которая работает непрерывно и по умолчанию — то есть пользователю не нужно ничего активировать, специально настраивать или доплачивать.

Далее мы анализируем практику и действуем исходя из нее: добавляем точечные решения, рассчитанные на противодействие конкретным мошенническим схемам, помогаем клиентам быстро и осознанно реагировать на мошеннические действия, занимаемся просвещением.

Работа ведется сразу в множестве направлений, мы рады видеть ее результаты. Планируем и далее разрабатывать передовые технологии защиты и внедрять инновации, чтобы оставаться самым безопасным оператором».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник изображения – freepik.com.

В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
