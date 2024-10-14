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Билайн приглашает проверить свои знания о борьбе с телефонными мошенниками на «Цифровом Диктанте»

14 октября 2024 13:12
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билайн приглашает проверить свои знания о борьбе с телефонными мошенниками на «Цифровом Диктанте»

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билайн выступает партнером всероссийской акции «Цифровой Диктант – 2024», которая проходит с 10 по 28 октября. Участники проверят свой уровень цифровой грамотности и узнают способы защиты от телефонных и киберзлоумышленников в мессенджерах и соцсетях.

Для диктанта оператор поделился экспертизой в вопросах борьбы со спамерами и мошенниками. Специально для тестирования компания подготовила вопросы, актуальные для участников разных возрастов. билайн также регулярно рассказывает о безопасном поведении в интернете – эта информация особенно полезна детям. Ведь бороться со злоумышленниками можно, не только блокируя вызовы от них, но и обучая самих абонентов методам защиты.

Петр Алферов, директор по антифроду билайна:

«Сегодня для билайна тема цифровой безопасности — это комплексное направление, которое охватывает не только защиту клиентов от телефонного мошенничества и спам-звонков, но и вопросы обучения цифровой грамотности, особенно для младшего поколения. Участие в “Цифровом диктанте” позволяет нам вносить вклад в повышение осведомленности о цифровой безопасности, чтобы с детства люди знали, как правильно и безопасно пользоваться технологиями».

Знания билайна о способах противодействия мошенникам основываются, в частности, на опыте Группы быстрого реагирования, отдельного направления поддержки оператора для тех, кто столкнулся с мошенничеством. А такие продукты, как «Этикетка»* и «Виртуальный помощник»**, помогают клиентам экономить время и распознавать возможные угрозы на самом раннем этапе.

Стать участником «Цифрового Диктанта» могут даже дети от 10 лет. Пройти онлайн-тестирование можно здесь до 28 октября 2024.

*сервис позволяет компаниям передавать вместе с голосовым вызовом и номером вызывающего абонента дополнительную информацию, которая отображается на экране телефона клиента. Услуга платная. Подробнее – beeline.ru

**сервис в прил. билайн (12+). Мошеннические и спам-звонки определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента.

Реклама. beeline.ru

Фото ru.freepik.com

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