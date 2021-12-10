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билайн получил Премию Рунета за внедрение Мобильного ID

10 декабря 2021 14:23
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Премия Рунета – это ежегодный конкурс и общенациональная награда в области высоких технологий и интернета.

билайн стал обладателем Премии Рунета в номинации «Наука, технологии и инновации» за внедрение Мобильного ID, как универсального и безопасного метода идентификации и аутентификации на различных интернет-ресурсах.

Мобильный ID — по умолчанию доступный для любого абонента «большой четверки» и удобный способ входа, который позволит забыть о паролях, очередях и бумажных документах, упрощает клиентский путь, тем самым повышая конверсию в продажи, и обеспечивает высокий уровень безопасности. Современное решение, созданное на базе технологий Mobile Connect GSMA, позволяет пользователям при помощи номера мобильного телефона быстро и безопасно авторизоваться на любых ресурсах: как в digital, так и в реальном мире.

Евгений Черешнев, Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса билайн:

«Многофакторная идентификация – это общая головная боль как государства и бизнеса, так и самих пользователей. Именно из-за компрометации учетных записей происходит огромное количество киберпреступлений, кража данных, манипуляций с ними. У среднего пользователя сегодня 27 аккаунтов и всего 3 пароля на всё. И далеко не все бизнесы могут защищать свои данные, как это делают ведущие игроки рынка. 

При этом, мы живем в мире, в котором практически не осталось людей без смартфона в кармане, поэтому странно не использовать девайс, который всегда с тобой, в качестве единой безопасной учетной записи, являющийся альтернативой всем парам логин-пароль, картам лояльности и ключам, как электронным, так и обычным. Мы гордимся, что стали пионерами рынка в сфере сквозной многофакторной идентификации при помощи мобильных устройств. Еще многое предстоит сделать, но получение Премии Рунета – верное доказательство, что мы идем в правильном направлении и наши усилия замечены».

Помимо билайна, в шорт лист Премии Рунета в номинации «Наука, технологии и инновации» попали: ООО «Техкомпания Хуавэй», Skillbox, ГК «Иннотех», АНО «Национальные приоритеты», CloudPayments, ООО «Промобот», Gett, SberDevices // Rambler&Co, «Лента.ру».

Премия Рунета – это ежегодный конкурс и общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров рынка информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).

 

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