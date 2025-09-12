Я нашел ошибку
Главные новости:
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
Билайн открыл предзаказ на iPhone 17 с эксклюзивными подарочными боксами

12 сентября 2025 11:47
281
Билайн открыл предзаказ на iPhone 17 с эксклюзивными подарочными боксами

Erid 2VSb5xj5x3s

Билайн объявил о старте предзаказа на новую линейку iPhone. Клиентам доступны все четыре модели — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Для пользователей, оформивших предзаказ одними из первых, Билайн подготовил специальный подарок*. Первые 30 клиентов, оплатившие предзаказ, получат новенький iPhone 17 Air/Pro/Pro Max в стильном боксе с качественными аксессуарами от бренда VLP, а также мерчом Билайна. Это возможность обеспечить себя новинкой сразу со всем необходимым для комфортного использования устройства. Количество подарочных боксов ограничено.

Оформить предзаказ на новую линейку iPhone и стать одним из тех, кто получит новинку вместе с эксклюзивным боксом, можно уже сейчас на официальном сайте Билайна. Далее остается только дождаться поступления смартфона. Как только это произойдет, сотрудники контактного центра компании свяжутся с клиентами для подтверждения предзаказа.

Цены:

  • iPhone 17: от 109 890 рублей.

  • iPhone 17 Air: от 144 490 рублей.

  • Phone 17 Pro: от 164 890 рублей.

  • iPhone 17 Pro Max: от 184 890 рублей.

После старта продаж смартфоны можно будет приобрести и в офисах обслуживания клиентов Билайна, однако предзаказ даёт возможность получить новинку одним из первых, ещё и с подарком.

Помимо этого, в интернет-магазине Билайна стартовал предзаказ и на другую продукцию Apple — новые модели наушников и часов.

* Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 29.09.2025 г. включительно. На смартфон Apple iPhone 17 условия Акции не распространяются. Стоимость смартфонов указана по данным на 10.09.2025 г.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото - Билайн

