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билайн намерен реализовывать идеи финалистов «Цифрового прорыва» в своих продуктах

8 декабря 2021 15:42
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Завершился третий сезон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» проекта АНО «Россия — страна возможностей».

Завершился третий сезон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» проекта АНО «Россия — страна возможностей». Победителем среди команд, которые выбрали на финал кейс от билайн, стала команда «Уфа столица RNB». Второе и третье место заняли команды «Hack PRO» и «Кострома NOVA». билайн планирует продолжать сотрудничать с представителями команд-победителей и реализовать предложенные ими идеи в различных продуктах компании.

В рамках хакатона билайна участникам предлагалось разработать решение для мобильного приложения для обеспечения безопасности детей и других членов семьи Kinbery, которое позволит с высокой точностью определять местоположение и передвижение смартфонов и кнопочных телефонов в местах со слабым GPS-сигналом, а также обеспечить минимальное время передачи данных на сервер с максимально возможным энергосбережением батареи устройства.

Максим Долгов, директор по цифровым продуктам и технологиям билайн:

«Мы выбрали победителем команду «Уфа столица RNB». Они предложили простое, но эффективное решение: достраивать маршрут с помощью открытого картографического источника. И подготовили рабочий прототип, подтверждающий работоспособность и актуальность их гипотезы.

Не можем не отметить других участников – «Hack PRO» и «Кострома NOVA», занявших призовые места. Они предложили строить маршрут на основании сенсоров и корректировать траекторию по историческим данным с помощью модели, соответственно.

Конечно, идеальный результат – это готовое приложение, работающее лучше нашего, при этом меньше потребляющее заряд батареи и точнее определяющее, где человек находится. Но мы договорились, что у нас нет каких-то четких ожиданий. Нам было интересно, куда приведет ребят мысль, и я очень рад тому, что все получилось. Мы услышали классные идеи, которые можно доработать, отобрали несколько команд, с которыми обязательно будем взаимодействовать и, вероятно, какая-то из их идей будет воплощена в Kinbery или в каком-то другом продукте билайн».

Дмитрий Бережнов, капитан команды «Уфа столица RNB»:

«Кейс мы выбирали долго, так как не все были для нас интересными. И когда мы увидели кейс с координатами, я сказал коллегам, что это то, что нужно. Задача была интересна еще и тем, что пришлось скачивать приложение, собирать данные, фильтровать их и так далее. Мы остались очень довольны результатом».

Всего в финале конкурса были представлены 12 кейсов от различных компаний и государственных органов: Минцифры Республики Татарстан, Госкорпорации «Росатом», «Транспортных инноваций Москвы», Accenture, ВТБ, «Россетей», «Ростелекома», ПСБ, РБК, билайна, Hyper AdTech и Министерства энергетики. В заключительном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приняли участие 1333 человека.

 

Фото:   билайн

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