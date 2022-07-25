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билайн бизнес запускает сервис облачных видеоконференций «rOOm»

25 июля 2022 13:14
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билайн бизнес запускает сервис облачных видеоконференций «rOOm»

билайн бизнес представляет сервис «rOOm»*, созданный на базе партнерского решения «linkchat» (ссылка-разговор) от компании ООО «Смартконф». Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашенные проходят по ссылке.

Регистрация или установка приложения на ПК при этом не обязательны – «rOOm» работает в любом браузере, а также на мобильных устройствах.

Сервис подойдёт тем, кому важно проводить регулярные видеовстречи: продуктовым командам, студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам и т.д. Также «rOOm» является отличным инструментом для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.

В «rOOm» встроен набор специальных API-методов**, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе: от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов.

На всех тарифах «rOOm»:

  • нет ограничения по продолжительности встреч;

  • запись конференций;

  • включена возможность демонстрации экрана;

  • предустановлен виджет бронирования;

  • осуществляется шифрование трафика для защиты данных.

«rOOm» распространяется по подписной модели: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.

* rOOm — «комната», наименование сервиса, 0+

** Application Programming Interface — программный интерфейс приложения.

 
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