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Билайн Бизнес запускает решение «Бизнес.Репутация» для работы с отзывами на онлайн-картах и в социальных сетях

14 сентября 2021 15:45
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Продукт представляет собой единое окно с инструментами для быстрого реагирования на отзывы и обращения в соцсетях и онлайн-картах.

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») запускает решение «Бизнес.Репутация». Продукт представляет собой единое окно с инструментами для быстрого реагирования на отзывы и обращения в социальных сетях и онлайн-картах для повышения качества обслуживания своих клиентов.

Решение состоит из 2-х модулей: модуля по работе с отзывами и обращениями в социальных сетях, а также модуля привлечения клиентов через создание цифровой витрины товаров и услуг на онлайн-картах (Яндекс, Google, 2ГИС и т.д.)

Модуль по работе с социальными сетями обеспечивает качественную и оперативную реакцию на обращения клиентов, а также системную и контролируемую работу модераторов. Модуль по работе с онлайн-картами помогает розничным сетям привлекать клиентов в точки продаж и на сайт. С его помощью можно создать цифровую витрину продуктов, одновременно актуализировать адреса на всех подключенных картах, а также работать с отзывами и обращениями на популярных картах.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«В эпоху цифровых коммуникаций очень важно быть на связи с клиентами 24/7, а также оперативно реагировать на все отклики и отзывы с рынка. Обращения могут быть как положительные (хорошо обслужили, качественный товар, вежливые продавцы и т.д.), так и негативные (нагрубили, не нашел офис, товар низкого качества и т.д.). Моментальная конструктивная реакция на любое обращение сейчас скорее необходимость – это сильно влияет на рыночную репутацию компании и восприятие ее бренда. И решение «Бизнес.Репутация» позволяет молниеносно реагировать на 100% обращений на выбранных клиентом площадках».

Таким образом, используя решение «Бизнес.Репутация» можно существенно улучшить имидж компании как в соцсетях, среди пользователей онлайн-карт, так и поддерживать актуальность данных для привлечения потенциальных клиентов.

Уникальность продукта заключена в возможности синергии со многими другими маркетинговыми решениями, которыми пользуются наши клиенты. В дальнейшем планируется глубокая интеграция с другими продуктами AdTech и MarTech*, как из портфеля Билайн Бизнес, так и от наших партнеров. Основными преимуществами решения является функциональность, возможность API интеграции в системы клиентов, аналитические модули, удобный контроль и мониторинг за работой сотрудников**.

Решение будет весьма востребовано компаниями и брендами, которые ведут активное взаимодействие со своими клиентами в социальных сетях и на картах, оно особенно незаменимо для тех организаций, которые имеют развитую филиальную сеть, большое количество представительств, магазинов, банкоматов или терминалов.

Для подключения услуги необходимо пройти процедуру регистрации в личном кабинете «Бизнес.Репутация». Клиентам доступен тестовый период до 14 дней в модуле работы с социальными сетями. 

* рекламные и маркетинговые технологии

** контроль и мониторинг за временем ответа сотрудников на сообщения в социальных сетях, постановка задач сотрудникам, выгрузка статистики по работе с отзывами для анализа KPI по эффективности сотрудников.

 

Фото:   Билайн

 

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