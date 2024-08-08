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Билайн бизнес совместно с «Навигационными решениями» представляет цифровую платформу трекинга с использованием искусственного интеллекта

8 августа 2024 11:57
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билайн бизнес совместно с «Навигационными решениями» представляет цифровую платформу трекинга с использованием искусственного интеллекта

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билайн бизнес в партнерстве с «Навигационными решениями» объявляют о старте продаж цифровой платформы трекинга, разработанной для мониторинга персонала и важных активов внутри зданий в режиме реального времени. Решение используется на производственных и промышленных предприятиях, складских помещениях, торговых и бизнес-центрах, ритейле, медицине, в добыче и переработке.

Платформа трекинга предоставляет широкий набор функций, доступных через веб-сервис. Это решение позволяет бизнесу вести мониторинг перемещения сотрудников, объектов и транспортных средств, контролировать их местоположение и получать данные о передвижениях по заданным зонам на предприятии. Платформа предлагает ряд специализированных отчетов для более детального анализа полученных данных.

билайн бизнес предлагает заказчикам реализацию проектов «под ключ» с техподдержкой, рекомендациями по установке и настройке системы, и другими сервисами, которые могут понадобиться заказчику для полноценной и стабильной работы платформы.

Александр Хомутинников, директор департамента развития и управления продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных, ПАО «ВымпелКом»:

«Развитие вертикальных IoT-решений — один из ключевых фокусов развития направления интернета вещей на ближайшие несколько лет в компании. Мы видим неоспоримый потенциал этих проектов и уверены, что подобные предложения будут востребованы как государственными заказчиками, так и бизнесом. Совместный запуск с "Навигационными решениями" позволит расширить существующую линейку продуктов «Мониторинга» для корпоративных клиентов билайн бизнес и позволит им оптимизировать бизнес процессы и учет рабочего времени персонала, что прямо конвертируется в финансовую эффективность предприятия».

Алексей Панёв, генеральный директор ООО «Навигационные решения»:

«Мы рады сообщить о начале сотрудничества с билайн бизнес. Эта партнерская инициатива открывает для клиентов возможность быстрой и надежной интеграции решений для отслеживания активов. Объединив технологические компетенции и инновационные разработки компаний, мы сможем предложить заказчикам высококачественные технологии трекинга активов для различных индустриальных сценариев, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы и повысить производственную эффективность. Мы уверены, что сотрудничество с билайн бизнес станет залогом успешного развития и взаимовыгодного партнерства».

Внедрение цифровой платформы трекинга позволяет бизнесу не только упорядочить оптимизацию своих расходов, но и значительно повысить уровень производственной безопасности сотрудников и процесс обслуживания клиентов.

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Изображение пресс-служба билайна

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