билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR очки c 5G

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 230 человек.
23 декабря в регионе подтверждено 559 случаев новой коронавирусной инфекции
Новый этап развития водоснабжения и водоотведения Самары.
Инвестпрограмма «РКС-Самара» решит основные проблемы городского водоснабжения и водоотведения
Состоялась встреча студентов 1-4 курсов с представителем Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.
В СамГУПС состоялся правовой лекторий
Министерство энергетики РФ отметило труд сотрудников «Т Плюс» по обеспечению жителей региона качественным и надежным теплоснабжением.
Сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» получили награды Минэнерго РФ
Резидент «Жигулевской долины» совместно с Renault Россия анонсировали новый Logan на компримированном природном газе.
В Тольятти будет налажено производство автомобилей Logan на компримированном природном газе
Заседание депутаты Самарской Губернской Думы начали с согласования кандидатуры вице-губернатора – руководителя Администрации Губернатора.
Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за масштабную работу на заключительном в этом году заседании Самарской Губернской Думы
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания.
МЧС СО: о безопаснoм поведении при использовании пиротехнических изделий
Сбер представил новинку как ответ на возрастающее количество спам-звонков и однотипных коммуникаций по телефону.
В Умном автоответчике в СберБанк Онлайн теперь можно получить подарки от Деда Мороза
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
-0.03
EUR 83.15
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR очки c 5G

23 декабря 2021 14:14
149
Отечественное ПО на AR-очках с 5G показало успешную работу в сетях 4G и 5G билайн в России.

Структурное подразделение ПАО «ВымпелКом» - билайн бизнес совместно с АО «Инлайн Груп» испытали работу программного обеспечения «ИКСАР» на первых в России промышленных AR**-очках с поддержкой 5G.　

В лаборатории 5G билайн состоялось тестирование скорости передачи данных при совершении видеовызовов в дополненной реальности и передачи больших объемов данных в российских сетях 4G и 5G между приложением на AR-очках и серверной частью программной платформы «ИКСАР». В ходе тестирования и эксперимента также было проведено сравнение параметров работы AR-очков и смартфонов с поддержкой 5G в сетях 4G и 5G.　

Их использование позволит полевым сотрудникам оставаться на связи*** и своевременно получать цифровые инструкции. Модуль программной платформы «Удаленный помощник» обеспечивает видеовызовы с высоким разрешением между сотрудниками с мобильными устройствами и дистанционными экспертами в условиях дополненной реальности. Таким образом, все новые задания сотрудники смогут получать дистанционно, без необходимости приезжать за ними в офис, а также в режиме реального времени делиться актуальной и ценной информацией с места проведения работ. 　

Новое поколение связи, промышленные AR-очки и программное обеспечение комплексно реализуют концепцию «Connected Worker»**** — обеспечивают эффективность и безопасность так называемых «полевых сотрудников».　

Главное преимущество AR-очков с сим-картой — сотрудник всегда находится на связи*** и не зависит от качества и скорости Wi-Fi, внешних LTE-модемов или других устройств, все передаваемые данные надежно защищены.　

В результате тестирования устройство показало успешную работу в сетях 4G и 5G билайн. При этом скорость*** загрузки данных в сети 5G почти в 20 раз выше, чем в сети 4G, а выгрузка данных сопоставима с выгрузкой информации со смартфона с поддержкой 5G.　

Герман Бородов, Директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:　

«Цифровизация меняет не только отдельные виды бизнеса, но и целые отрасли. Мы уверены, что AR-очки скоро станут таким же привычным и удобным рабочим атрибутом полевых сотрудников, каким сегодня является планшет или мобильный телефон. Технологии нельзя игнорировать, иначе компания рискует не только отстать от конкурентов, но и вовсе остаться не у дел».

Игорь Гулянский, Директор по инновациям АО «Инлайн Груп»:

«Мы довольны результатами тестирования, и я убежден, что наше решение подойдет многим отраслям и бизнесам. С его помощью компании станут оперативнее во всех отношениях, а их сотрудники станут мобильнее и увереннее. Наличие всей необходимой информации в нужном месте и в нужное время – залог принятия правильных решений и верно выполненных задач».　

　

* Первое сотрудничество ПАО «ВымпелКом» и АО «Инлайн Груп» по тестированию программного обеспечения «ИКСАР» на промышленных AR очках с поддержкой 5G.　

** AR - augmented reality – дополненная реальность (пер. с англ.).　

*** В силу естественных условий распространения радиоволн уровень сигнала между оконечным оборудованием абонента и сетью билайн может уменьшаться из-за помех вблизи источников сигнала, специфики застройки и рельефа местности, метеорологических условий и других причин. Карта покрытия сети билайн представлена на beeline.ru.　

**** Connected Worker –подключенный работник (пер. с англ.).　

 

Фото:   билайн

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
23 декабря 2021  13:26
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
154
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
23 декабря 2021  12:41
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
166
Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего».
22 декабря 2021  16:56
Дмитрий Азаров проводит круглый стол по развитию российских НОЦ в рамках подготовки к Госсовету
755
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
22 декабря 2021  14:33
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
672
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест.
21 декабря 2021  17:35
Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»
703
Весь список