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Билайн бизнес отметил 15-летие

23 октября 2023 13:37
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билайн бизнес отметил 15-летие

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билайн бизнес вместе со своими клиентами отпраздновал 15-летие.

С 2008 года, когда в ПАО «ВымпелКом» появилось подразделение по работе с корпоративными клиентами, компания значительно расширила спектр услуг для бизнеса и превратилась в одного из ведущих поставщиков телеком- и ИТ-решений.

Сегодня билайн бизнес предлагает заказчикам продукты не только в сфере мобильной и фиксированной связи, но и в области больших данных, искусственного интеллекта, рекламных технологий, интернета вещей, M2M (межмашинное взаимодействие), системной интеграции. Компания активно развивает и продвигает облачные технологии и сервисы информационной безопасности.

Следуя своему развитию и инновациям рынка, билайн бизнес для празднования своего юбилея выбрал площадку «Кибердом» - пространство, посвящённое информационной безопасности. Здесь органично соединились реальный мир и цифровая среда.

Главной темой вечера стало проникновение технологий практически во все сферы жизни человека: от ежедневных покупок, когда более 100 000 касс в магазинах по всей России пробивают чеки через ОФД билайн, до производственных процессов, которые контролируют беспроводные IoT-датчики. Гости мероприятия погрузились в иммерсивное пространство с мультимедийным, световым, звуковым оборудованием, виброполом и интерактивными инсталляциями.

«Команда билайн бизнес всегда показывает профессионализм во всём, за что берётся. Мероприятие было хорошо продумано и реализовано с большой заботой о гостях. Выбранное место – «Кибердом» — дополнительно подчеркнуло, что билайн бизнес не только следует трендам, но и смело задаёт свои. Продуманный антураж, высокие стены с полками, заставленными книгами, добавляли сказочности и были связующим звеном между цифровой концепцией и человеческим теплом. Спасибо организаторам и всей команде билайн за отличное настроение, возможность пообщаться с коллегами по рынку и за то, что уже 15 лет вы помогаете развиваться бизнесу», — поделилась впечатлениями Елена Юсупова, директор по ИТ и электронной коммерции компании «Крамп».

«Наша компания много лет пользуется услугами билайн бизнес — телефонией, офисным интернетом, облачной АТС, облачными серверами для хранения данных и другими продуктами. Спасибо команде корпоративного блока за надёжные технологические решения и оперативную отработку запросов. Вечер, посвящённый 15-летию, также прошёл отлично! Желаем билайну дальнейших успехов, развития и роста!» — поздравил команду билайн бизнеса Антон Фурин, начальник отдела информационных технологий компании «Софос». 

«Сегодня почти 4000 сотрудников корпоративного блока билайна помогают 300 тысячам клиентов по всей стране совершенствовать бизнес, работать эффективнее. Мы благодарим каждого нашего клиента за доверие и продолжаем развивать продукты и сервисы, чтобы не только отвечать на существующие, но и предвосхищать будущие потребности компаний», — прокомментировал Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом». 

Фото: freepik.com

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