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билайн бизнес и АО «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений

25 мая 2022 13:37
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билайн бизнес и АО «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений

билайн бизнес и АО «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений, которые расположены на западном побережье полуострова Ямал и являются крупнейшими центрами газодобычи в России. В результате проведенных работ, связь появилась в вахтовом поселке, а также на всём протяжении 100-километровой зимней автодороги, соединяющей месторождения. Теперь движение по «зимнику» безопаснее, а тысячи вахтовых сотрудников получили возможность общаться с родными, находясь в суровых условиях вечной мерзлоты, далеко за полярным кругом.

АО «Газстройпром» оказали специалистам билайн бизнес неоценимую поддержку в реализации проекта. Доставка, монтаж и пуско-наладка оборудования проходила в сжатые сроки, при температуре ниже -30 градусов, в условиях сильнейшей ветровой нагрузки.

Билайн бизнес продолжит активно развивать инфраструктуру связи на полуострове Ямал, обеспечивая ключевые объекты Харасавэйского и Бованенковского месторождений надежной мобильной связью, а также широкополосными каналами связи с «большой земли».

Олег Андреев, руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО «ВымпелКом»: «В суровых условиях крайнего севера связь является жизненно необходимой функцией, наличие которой не просто позволяет вахтовым сотрудникам общаться с семьями, а зачастую может спасти в экстренной ситуации. Сложная логистика, отсутствие дорог, суровый температурный режим и шквальный ветер – в таких условиях уникальные специалисты АО «Газстройпром» ведут работы по обустройству крупнейших месторождений газа в России. Помимо социальной важности проекта, развитие инфраструктуры связи позволяет внедрять цифровые сервисы, которые позволяют увеличить производительность труда, положительно влияют на эффективность и безопасность строительства».

Сергей Яблонский, начальник управления развития информационной инфраструктуры департамента автоматизации и информационных систем АО «Газстройпром»: «На этих объектах работает очень много вахтовиков. Кто-то приезжает всего на месяц, но немало и тех, кто задерживается здесь на более продолжительное время. Очевидно, что создание комфортной обстановки, максимально приближенной к домашней, является необходимым условием, чтобы работающие на месторождениях не испытывали стресса, сохраняли спокойствие и высокую работоспособность. Запуск базовых станций позволил вахтовикам не чувствовать себя оторванными от цивилизации, полноценно пользоваться мобильным интернетом, «встречаться» с близкими по видеосвязи, и не выпадать из привычного круга общения. Появление сети стандарта LTE обеспечило возможностью быстрой цифровизации месторождений, что позитивно сказывается не только на бизнес-процессах, но и на комфорте сотрудников, работающих на данных объектах».

Фото: pixabay.com

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