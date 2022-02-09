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«билайн.аналитика»: россияне стали играть в мобильные игры на треть больше

9 февраля 2022 11:17
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«билайн.аналитика»: россияне стали играть в мобильные игры на треть больше

По данным мобильного оператора билайн, в России за последний год существенно вырос трафик на онлайн-игры. Такую динамику можно объяснить ростом популярности видеоигр среди жителей, а также значительным улучшением качества сети в стране. 

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» и блок по операторскому бизнесу билайн проанализировали трафик на онлайн-игры от ведущих издательств. Результаты показывают, что общий трафик на компьютерные и консольные игры за 2021 год вырос в среднем на 30–35%. При этом на некоторые топовые игры трафик вырос в два раза.

Если говорить о мобильных играх, то здесь трафик увеличился в среднем на 35–40%. В декабре традиционно наблюдалось снижение игровой активности, особенно в конце месяца. Также снижение происходило в последние недели августа прошлого года. Росту популярности мобильных игр способствует сравнительно низкая цена устройств и развитие качества мобильного интернета.

Сегодня билайн активно строит и модернизирует инфраструктуру на всей территории Центрального региона. Так, только за последние 4 года сеть 4G здесь выросла более чем в 3 раза. Такое расширение покрытия сети позволяет клиентам не только «серфить» в интернете на высоких скоростях, но и играть в онлайн игры со смартфона.

«Важной частью работы билайна в Центральном регионе, по-прежнему, остается улучшение качества и скорости мобильного интернета для удобства абонентов. Ежемесячно наши клиенты тратят сотни гигабайтов интернет-трафика, в том числе, и на видеоигры, приобретающие сегодня все большую популярность среди населения. Мы, как оператор, понимаем, что такая возрастающая нагрузка на сеть требует усиления наших ресурсов, и поэтому мы постоянно модернизируем нашу инфраструктуру в регионе, чтобы каждый наш абонент мог свободно выходить в сеть даже в пиковые часы», – комментирует Наиль Галеев, технический директор Центрального региона билайн.     

В компании добавляют, что общему росту игрового трафика, помимо увеличения количества геймеров, способствует улучшение качества доступа. Так, билайн для улучшения международного доступа организовал в 2021 году прямое сетевое взаимодействие на узлах связи в Европе и США, а также в Азии – в Токио и Гонконге.

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