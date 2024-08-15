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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил Академию «вАЙТИ» – образовательную платформу, созданную для подготовки специалистов в области ИТ и облачных технологий.

Данный проект направлен на развитие грамотности и повышение квалификации российских ИТ-специалистов в области облачной инфраструктуры и сервисов информационной безопасности. В рамках Академии предлагаются курсы по самым актуальным направлениям, включая облачные технологии, DevOps и Kubernetes, управление данными, кибербезопасность и другие ключевые треки ИТ-индустрии.

Основные преимущества Академии «вАЙТИ»:

Современные программы обучения – курсы разрабатываются ведущими экспертами отрасли и обновляются в соответствии с последними тенденциями и технологиями.

Практическая направленность – в процессе обучения акцент делается на реальных задачах и кейсах, что позволяет применять полученные знания на практике.

Гибкость и доступность – обучение проходит в удобном формате, что позволяет совмещать его с работой и другими обязательствами.

«Запуск Академии 'вАЙТИ' – важный шаг для развития рынка облачных технологий. Мы стремимся не только предоставлять качественные облачные решения, но и содействовать развитию профессионалов, которые будут формировать будущее всей отрасли. Уже более 8 тысяч человек обучились по различным программам подготовки и количество регистраций на курсы продолжает расти», – отметила директор по маркетингу beeline cloud Юлия Гусарова.

Узнать больше о курсах и зарегистрироваться можно на официальном сайте Академии.

Реклама ПАО «ВымпелКом» ( www.beeline.ru ) .

Фото: ru.freepik.com