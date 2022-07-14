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beeline cloud теперь включает более 100 ИТ-решений и облачных сервисов для инфраструктуры

14 июля 2022 16:44
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Специализация beeline cloud – это комплексное решение всех задач клиента, связанных с облачной ИТ-инфраструктурой, ИТ-аутсорсингом.

билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») значительно расширил портфель ИТ-сервисов на облачной платформе и отмечает кратный рост спроса на облака. Количество ИТ-решений и сервисов в составе облачной платформы вeeline cloud превысило 100 наименований.

билайн бизнес уже давно предоставляет облачные решения для корпоративных клиентов (под прежним названием BeeCLOUD). Для достижения более высоких темпов развития на ИТ-рынке, недавно «ВымпелКом» приобрел одного из лидирующих облачных провайдеров РФ - DataFort. Компания также направила инвестиции в расширение платформы и маркетинг.

Сегодня beeline cloud является одной из самых быстрорастущих платформ и предлагает своим корпоративным клиентам более ста решений - широкий спектр профессиональных сервисов (IaaS, PaaS, SaaS): облачная и гибридная ИТ-инфраструктура, кибербезопасность и ИТ-аутсорсинг. 

Специализация beeline cloud – это комплексное решение всех задач клиента, связанных с облачной ИТ-инфраструктурой, ИТ-аутсорсингом, кибербезопасностью и сервисами по модели MSP (managed service provider), то есть комплексное сопровождение ИТ-проектов. Экспертиза отраслевых решений крупнейших корпораций в России активно передается среднему бизнесу, а по мере роста количества SaaS и коробочных решений – постепенно будет охватывать и малый бизнес.

Экспертиза сконцентрирована в следующих ИТ-направлениях:

- мультиоблачные и гибридные решения; 

- георазнесенная отказоустойчивая ИТ-инфраструктура;

- управляемые ИТ-сервисы и аутсорсинг;

- киберзащита бизнес-критичных систем заказчиков;

- аудит, консалтинг и сопровождение ИТ-задач клиентов;

- интеграционные ИТ-проекты.

Помимо развития портфеля решений в Июне был проведен ренейминг B2B-облака, которое теперь именуется beeline cloud.

Необходимость ренейминга продиктована активным развитием облачного бизнеса «ВымпелКом» и стремлением укрепить ассоциации у потребителей ИТ-сервисов с материнским брендом. Смена названия призвана подчеркнуть важность облачного и ИТ-направления для билайн бизнес, а также готовность Компании активно развивать эти сегменты. В поддержку beeline cloud, билайн в июле запускает комплексную рекламную кампанию.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО ВымпелКом:

«Мы видим большую востребованность и перспективы на рынке облачных ИТ-услуг в России. В современных реалиях облака становятся одним из наиболее доступных и эффективных инструментов развития ИТ-инфраструктуры и цифровизации. В beeline cloud мы собрали технологическую экспертизу и мультиоблачную инфраструктуру, которая доступна нашим клиентам, как в виде готовых сервисов, так и в виде индивидуальных проектов. Мы обеспечиваем один из самых высоких на рынке SLA, обеспечиваем сохранность данных и бесперебойность работы ИТ-систем наших заказчиков.

Развитие облачного бизнеса – важный шаг в рамках реализации стратегии билайн бизнес по развитию быстрорастущих и комплементарных телекому ИТ- и цифровых сервисов.» 

Более подробно с облачной платформой можно ознакомиться на сайте.

 

Фото:   билайн

 

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