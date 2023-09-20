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Beeline cloud представил новый продукт Cloud MDM

20 сентября 2023 14:12
375
Сервис обладает широкими функциональными возможностями, и позволяет защищать данные компании как на корпоративных, так и на личных устройствах сотрудников. 

erid: LatgBhnnz

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт Cloud Mobile Device Management (централизованное управление мобильными и стационарными устройствами). Сервис обладает широкими функциональными возможностями, и позволяет защищать данные компании как на корпоративных, так и на личных устройствах сотрудников. 

Решение развернуто в российском облаке, не требует использования собственной инфраструктуры и доступно по модели Self-Service (система самообслуживания). Cloud MDM поддерживает популярные операционные системы Windows, MacOS, Android, iOS. Заказчику доступна веб-консоль администратора для управления жизненным циклом конечных устройств.

Cloud MDM обеспечивает централизованную доставку настроек и приложений. Поскольку не всё корпоративное ПО можно скачать из публичных магазинов, а некоторые собственные разработки компании нецелесообразно выкладывать на сторонние ресурсы, Cloud MDM позволяет легко распространять такие приложения и управлять обновлениями. Компании могут доставлять свои APK (формат архива приложений для Android и ряда других операционных систем, основанных на Android) или IPA (формат архива приложений от Apple для iOS) c помощью сервера приложений, развёрнутого в корпоративном контуре.

Кроме того, сервис помогает быстро и централизованно привести в соответствие с нормами безопасности все устройства, с которых возможен доступ к корпоративной инфраструктуре, а также организовать их инвентаризацию и аудит. Так, Cloud MDM позволяет администратору видеть, какие устройства и операционные системы используются сотрудниками, сколько их и какие пользователи получают доступ к ресурсам.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru.

 

Фото: freepik.com

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