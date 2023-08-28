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beeline cloud и ГК «Астра» способствуют развитию облачных решений на отечественном ИТ-рынке

28 августа 2023 13:29
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Компании договорились о совместном развитии комплексов популярных сервисов, которые будут представлены среди облачных возможностей beeline cloud.

Erid: LatgC2Vts

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) и ведущий разработчик отечественного системного и инфраструктурного ПО ГК «Астра» стали стратегическими партнерами. Соглашение носит долгосрочный характер, отвечая бизнес-задачам развития сервисов обеих компаний и увеличению доли отечественных программных решений на рынке облачных услуг.

Компании договорились о совместном развитии комплексов популярных сервисов, которые будут представлены среди облачных возможностей beeline cloud. ГК «Астра» предоставит собственные ИТ-продукты, а beeline cloud технологическую платформу по схеме IaaS (инфраструктура как сервис). Клиенты beeline cloud получат программный стек (набор продуктов) ГК «Астра» с оплатой по сервисной модели из облака: операционную систему, средства виртуализации, виртуальные рабочие места, систему резервного копирования и различные PaaS-сервисы (платформа как услуга).

beeline cloud станет первой площадкой среди отечественных провайдеров, на которой будет представлена большая часть экосистемных продуктов ГК «Астра». В данный момент проходит финальный этап пилотного проекта, программный стек разработчика станет доступен клиентам beeline cloud в ближайшее время.

«beeline cloud продолжает расширять портфель отечественных продуктов, доступных в нашем облаке. ГК «Астра» является ведущим в стране разработчиком ПО, в том числе защищенной операционной системы и платформы виртуализации. Astra Linux – это простая в использовании, понятная и удобная платформа с широким современным функционалом, которая соответствует самым жестким требованиям в части инфобезопасности. Наша задача – дать клиентам качественный российский продукт, который будет полезен не только в рамках импортозамещающих проектов, но и предоставит ряд других значимых преимуществ. К ним относятся уменьшение расходов на ИТ-инфраструктуру, возможность ее оперативного масштабирования и широкий выбор востребованных сервисов, совместимых с технологиями разработчика», – прокомментировал директор по продуктам beeline cloud Александр Михалюк.

«Пользователям российских облачных сервисов нужны качественные, надежные и безопасные отечественные программные продукты, отвечающие самым современным требованиям, и мы готовы их предоставить. С помощью нашего ПО клиенты облачного провайдера получат готовую к работе ИТ-инфраструктуру, включающую виртуальные серверы и рабочие места, систему резервного копирования и другие необходимые инструменты. Все элементы облачной ИТ-инфраструктуры масштабируются и настраиваются за считанные минуты, а затраты сводятся лишь к оплате услуг по сервисной модели», – заявил директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра» Антон Рудевский.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

 

Фото:    ru.freepik.com

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