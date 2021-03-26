АВТОВАЗ и ГК «Аллюр» (Казахстан) подписали Договор о сотрудничестве 

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26 марта АО «АВТОВАЗ» и ГК «Аллюр» подписали Договор о сотрудничестве. Церемония подписания прошла в присутствии Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина.

В рамках Договора новый партнер АВТОВАЗа намерен выпускать в Костанае широкую линейку LADA в объемах, которые будут необходимы для местного рынка, в полном соответствии с действующей в Казахстане нормативной базой.

«Я искренне рад возобновлению локального производства LADA в Казахстане. В кратчайшие сроки, благодаря профессиональному подходу наших партнеров, мы смогли подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве, а также запустить в производство первую модель – внедорожник Niva Travel. В ближайшие месяцы на костанайском заводе начнут выпускаться и другие модели LADA. Казахстан является ключевым экспортным рынком для АВТОВАЗа, и мы намерены совместно с новым партнером еще более укрепить здесь присутствие нашего бренда», - заявил Президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис, передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти