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АвтоВАЗ запустил новый логистический центр общей площадью 25 тыс кв.м. в Твери. Логистическим оператором выступила ТК «Альфа». Стоимость проекта — около 1,3 млрд рублей.

Предполагается, что центр будет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга.

Доставка запчастей дилерам будет осуществляться при плановом заказе на следующий день после заказа, а срочные – в день заказа.

Кроме того, через московские магистрали, наиболее подготовленные для быстрой транспортировки, АвтоВАЗ рассчитывает доставлять грузы в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города.

В будущем обрабатываемая номенклатура запчастей и расходных материалов Lada составит 20 тыс. наименований. Уровень автоматизации комплекса позволяет обслуживать его силами менее 100 человек. На складе также предусмотрена 21 погрузочная рампа.

На территории РФ всего расположено пять складских комплексов Lada — в Тольятти, Твери, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Общие складские площади занимают более 100 000 кв. м. Площадь тольяттинского склада составляет более 10 тыс кв.м, пишет Обозрение.