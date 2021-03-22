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АВТОВАЗ запускает второй этап Программы улучшения условий труда

22 марта 2021 11:43
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АВТОВАЗ запускает второй этап Программы улучшения условий труда

19 марта на АВТОВАЗе состоялась конференция работников предприятия по выполнению мероприятий и обязательств коллективного договора за 2020 год. В работе конференции принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В ходе мероприятия было отмечено, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку прошлого года и падение автомобильного рынка, АВТОВАЗ смог в кратчайшие сроки возобновить производство в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора и в полном объеме выполнить положения Коллективного договора. 

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, обращаясь к коллективу предприятия, отдельно отметил высокие результаты 3-летней Программы по улучшению условий труда работников, которая проводилась на заводе в 2018-2020 годах. Напомним, что программа стартовала после опроса 100% сотрудников, по итогам которого были определены 11 ключевых направлений и 588 мероприятий. Это ремонт столовых, гардеробов, санузлов, замена промышленных кондиционеров, ремонт кровли и полов, улучшение освещения на рабочих местах и многое другое. Объем финансирования программы превысил 3 млрд. рублей. При этом 265 млн. рублей на эти цели были выделены из областного бюджета. В результате реализации Программы и ряда дополнительных мероприятий условия труда улучшились практически для каждого сотрудника предприятия.

В ходе конференции Ив Каракатзанис объявил, что Компания намерена продолжать эту работу. Программа по улучшению труда будет перезапущена. Срок ее реализации составит 3 года.

Дмитрий Азаров поддержал решение Президента Компании, отметив, что областное правительство, как и ранее, окажет содействие в ее реализации.

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис: «Каждый сотрудник компании видит реальные результаты Программы по улучшению условий труда и повышению безопасности производства. И понимаем, что у нас еще много работы в этом направлении. Заводу уже более 50 лет, и впервые в его истории мы выполняем целевую программу по улучшению условий труда в столь сжатые сроки и с таким уровнем финансирования. Я уверен, что каждый сотрудник предприятия примет активное участие во второй фазе реализации Программы. Я отдельно хотел бы поблагодарить Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за его всестороннюю поддержку Программы и личное участие в жизни коллектива АВТОВАЗа». 

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