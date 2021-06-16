АВТОВАЗ выпустит четыре принципиально новые модели Lada

174

АТОВАЗ готовится к обновлению модельного ряда Lada. Об этом заявил президент компании Николя Мор.

- Мы собираемся в течение четырех-пяти лет глубоко модернизировать всю модельную линейку, - сказал Мор. Ожидается, что обновление произойдет до 2025 года. Завод выпустит четыре принципиально новых модели, в числе которых Lada Niva, кроссовер C-класса, следующие Vesta и Granta. Все автомобили будут построены на платформе CMF-B от Renault. Основными двигателями для новых поколений Lada станут российские моторы объемом 1,6 и 1,8 литра, пишет КТВ-Луч.



