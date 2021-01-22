АвтоВАЗ выпустил новую пятидверную версию Lada Niva Legend

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ приступил к выпуску новой версии пятидверного внедорожника Lada Niva Legend, которая получила название Black, передают "Известия".
Как сообщает 22 января пресс-служба бренда, новая версия отличается черными корпусами зеркал, полностью черными колесными дисками, темной обивкой потолка и сидений. На передних крыльях присутствуют шильдики Black.
Под капотом установлен 1,7-литровый 83-сильный двигатель, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Стоимость Lada Niva Legend Black — от 729 900 рублей. В состав комплектации входят кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал.
18 января сообщалось, что АвтоВАЗ тестирует в Тольятти обновленную модель Vesta, которая получила приставку FL.
Модель получила светодиодные фары, оригинальные бамперы, иную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.
Фото: АвтоВАЗ
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