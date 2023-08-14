"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти

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"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти, сообщила компания.

"Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока. Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в это число войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которую соберут в Ижевске до конца года, пишет РИА Новости.

Неделю назад "АвтоВАЗ" сообщил о переносе производства Lada Largus в Ижевск. Этот процесс планируется завершить во втором квартале 2024 года.

Компания владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46 процентов к 2021 году).