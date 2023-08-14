"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти

Я нашел ошибку
Главные новости:
И творческая встреча с художником по костюмам Светланой Михаленко.
В СОУНБ состоится предпоказ финала первого сезона сериала «Библиотекарь»
Игры пройдут в Самаре на площадках в парке имени Юрия Гагарина.
15 августа состоится Суперфинал Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Для жителей и гостей региона была подготовлена насыщенная программа: турниры, мастер-классы, интерактивные площадки и многое другое.
В Самаре День физкультурника посетили около 20 тысяч человек
Турнир «Высший класс!» организован при поддержке проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».
В День физкультурника в регионе стартовали соревнования зонального этапа турнира «Высший класс!»
Мероприятие прошло в формате лекции на тему «Принципы современной российской государственности».
В областном главке полиции прошла встреча с кандидатом исторических наук Егором Макаровым
На площадке театра СамАрт состоится открытие парафестиваля «Театр равных возможностей».
Минкульт СО: Анонс культурных событий недели
Объявлен оранжевый уровень опасности.
С 15 по 21 августа в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 клас
Путин поручил кабмину дать регионам РФ право вводить курортный сбор
Путин поручил кабмину дать регионам РФ право вводить курортный сбор
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.21
0.93
EUR 107.97
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти

14 августа 2023 11:51
145
"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти, сообщила компания.

"Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока. Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в это число войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которую соберут в Ижевске до конца года, пишет РИА Новости.

Неделю назад "АвтоВАЗ" сообщил о переносе производства Lada Largus в Ижевск. Этот процесс планируется завершить во втором квартале 2024 года.

Компания владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46 процентов к 2021 году).

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин
10 августа 2023, 18:38
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин
Возможна некоторая корректировка цен по более оснащённым модификациям. Транспорт
547
Выпуск Lada Largus на время прекратят
07 августа 2023, 22:10
Выпуск Lada Largus на время прекратят
Необходимость паузы с выпуском машин и переезда на другой завод концерн объяснил желанием максимально загрузить все три конвейерные линии предприятия в... Новости компаний
718
АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Aura для чиновников в 2024 году
04 августа 2023, 16:39
АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Aura для чиновников в 2024 году
Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные машины. Новости компаний
997
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023
14 августа 2023  13:26
Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023
103
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
11 августа 2023  14:38
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
659
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
11 августа 2023  11:02
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
6074
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
11 августа 2023  09:00
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
797
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
10 августа 2023  17:37
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
773
Весь список