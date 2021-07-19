"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Niva после простоя из-за дефицита электронных компонентов

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"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей семейства Granta и Niva после простоя 16 июля из-за дефицита электронных компонентов, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

"Работа сборочных линий по производству автомобилей семейств Granta и Niva возобновлена", - сказал он.

Это была четвертая приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих. В компании уточняли, что речь идет о недопоставке электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара".

Фото: РИА Новости / Анар Мовсумов