АвтоВАЗ восстановил продажи после провального прошлого года

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В январе-июне 2021 года АвтоВАЗ реализовал в России 200,2 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года (140,6 тыс) и на 14,9% выше результатов первого полугодия 2019 года (174,2 тыс).

На первом месте по продажам в июне 2021 года оказалось семейство Lada Granta: в июне своих покупателей нашли 14 133 автомобиля. На втором осталась Lada Vesta с результатом в 11 932 машины. Третье место по объему реализации заняли пассажирские и легкие коммерческие версии семейства Largus. Эти автомобили были проданы в количестве 5 682 штуки.

Одновременно в пресс-центре автозавода отмечает, что продолжает расти спрос на модели семейства Niva. Так, совокупные продажи Niva Travel и Niva Legend в июне этого года составили 5 399 автомобилей, пишет Обозрение.

«Рост продаж автомобилей Lada продолжается на фоне общего оживления рынка. Безусловно, этому способствовало обновление двух наших моделей Niva Travel и семейства Largus, а также старт продаж автомобилей Lada с новой мультимедийной системой», — передает слова исполнительного вице-президента АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне вазовская пресс-служба.