"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на автомобили Lada

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"АвтоВАЗ" с 18 октября повысил цены на автомобили Lada в среднем на 1,5%, следует из обновленных прайс-листов производителя, передает РИА Новости.

Это уже шестое повышение цен с начала года. О том, что дилеры "АвтоВАЗа" получили информацию о подорожании в среднем на 1,5%, РИА Новости ранее сообщали в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 560 тысяч рублей (+1,6%, или 9 тысяч рублей), Vesta – 796 тысяч рублей (+1,5%, или 12 тысяч рублей), Largus – 781 тысячу рублей (+1,6%, или 12 тысяч рублей), Xray – 775 тысяч рублей (+1,7%, или 13 тысяч рублей), Niva Legend – 660 тысяч рублей (+1,5%, или 10 тысяч рублей), Niva Travel – 832 тысячи рублей (+1,3%, или 11 тысяч рублей).

Фото: АВТОВАЗ