АВТОВАЗ вернулся к работе 15 ноября

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Производство машин на АВТОВАЗе возобновлено. Эту информацию “СитиТрафику” подтвердили в пресс-службе предприятия, отказавшись комментировать подробности.

Напомним, простой на АВТОВАЗе вводился в прошлую пятницу, 12 ноября. Это было связано с отсутствием комплектующих изделий на трех линиях предприятия: ПАП В0, СКП и СКП Kalina.

В связи с простоем работникам, которые выпускают автомобили, обеспечивают и обслуживают производства, пообещали компенсировать две трети средней зарплаты.

Кроме того, выплаты предоставят сотрудникам, которые за время простоя прошли вакцинацию от коронавируса первым или вторым компонентом соответствующего препарата.