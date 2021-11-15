Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый туристический объект возник в Самаре в конце октября 2021 года и занимает порядка 1 000 квадратных метров.
Стена Самарской ГРЭС войдет в программу пешеходной экскурсии по городскому стрит-арту
Александра Анащенко отметили за значимый вклад в развитие территорий Поволжья, поддержку бизнеса и общества в период пандемии.
Председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
АВТОВАЗ вернулся к работе 15 ноября
АВТОВАЗ вернулся к работе 15 ноября
94% жителей Самарской области продолжали работать в нерабочие дни
94% жителей Самарской области продолжали работать в нерабочие дни
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
МКС успешно разминулась с космическим мусором
МКС успешно разминулась с космическим мусором
Самарский католический костел стал федеральным памятником культуры
Самарский католический костел стал федеральным памятником культуры
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.81
0.61
EUR 82.22
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АВТОВАЗ вернулся к работе 15 ноября

15 ноября 2021 14:02
84
АВТОВАЗ вернулся к работе 15 ноября

Производство машин на АВТОВАЗе возобновлено. Эту информацию “СитиТрафику” подтвердили в пресс-службе предприятия, отказавшись комментировать подробности.

Напомним, простой на АВТОВАЗе вводился в прошлую пятницу, 12 ноября. Это было связано с отсутствием комплектующих изделий на трех линиях предприятия: ПАП В0, СКП и СКП Kalina.

В связи с простоем работникам, которые выпускают автомобили, обеспечивают и обслуживают производства, пообещали компенсировать две трети средней зарплаты. 

Кроме того, выплаты предоставят сотрудникам, которые за время простоя прошли вакцинацию от коронавируса первым или вторым компонентом соответствующего препарата.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На АвтоВАЗе дали советы по покупке Lada без допоборудования
10 ноября 2021, 13:19
На АвтоВАЗе дали советы по покупке Lada без допоборудования
Если автомобиль приобретается из наличия у дилера, то он может установить допоборудование и продавать машину с ним. Транспорт
711
Шоурум LADA площадью 300 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из семи автомобилей.
09 ноября 2021, 15:21
В Ереване открылся новый дилерский центр LADA
Шоурум LADA площадью 300 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из семи автомобилей. Новости Тольятти
643
АВТОВАЗ подтвердил соответствие международному стандарту качества iso 9001
09 ноября 2021, 10:46
АВТОВАЗ подтвердил соответствие международному стандарту качества iso 9001
ISO 9001 — это международный общепризнанный стандарт для системы менеджмента качества. Новости компаний
767
В центре внимания
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
83
в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
15 ноября 2021  11:10
В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
535
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции
15 ноября 2021  10:22
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции "Народное признание"
261
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 ноября 2021  13:33
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
685
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
14 ноября 2021  12:08
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
688
Весь список