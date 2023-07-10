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"АвтоВАЗ" ведет переговоры о сборке Lada в ряде стран

10 июля 2023 13:34
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"АвтоВАЗ" ведет переговоры о сборке Lada в ряде стран

"АвтоВАЗ" ведет активные переговоры со странами Персидского залива по организации экспорта и сборки Lada, сообщил президент компании Максим Соколов на промышленной выставке "Иннопром".

"Мы можем сказать, что мы открыты для новых проектов совместно с нашими партнерами – различными странами из ближневосточного региона. Введем активный переговорный процесс и для экспорта, и для организации сборочных производств со странами Персидского залива", – сказал Соколов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, "АвтоВАЗ" также видит перспективы сотрудничества с Ираном, Турцией, ОАЭ, Оманом и Сирией. "Говоря об африканском континенте, мы тоже видим большой потенциал в развитии отношений. Помимо Египта это и Алжир, и Нигерия, и Эфиопия, и Гана. Среди стран Юго-Восточной Азии наиболее перспективным партнером мы видим Социалистическую Республику Вьетнам", – сообщил Соколов.

"АвтоВАЗ" планирует продать в РФ в июле около 30 тысяч автомобилей Lada – на 8% больше, чем в июне, сообщил Соколов. По сравнению с июлем прошлого года продажи увеличатся в 3 раза.

По последним данным, сразу в 2,5 раза выросли в России продажи легковых автомобилей в июне 2023 года по сравнению с июнем прошлого года. За месяц было продано 82 тысячи 407 машин. Продажи автомобилей в России выросли и за полгода – на 16% до 401,6 тысячи новых легковых машин.

Лидерами по продажам в июне стала продукция "АвтоВАЗа". На долю "АвтоВАЗа" сейчас приходится 29% продаж, тогда как год назад этот показатель был порядка 24%. В июне продажи автомобилей Lada увеличились втрое. За месяц было продано 23 тысячи 800 "Лад". А за полгода автозавод нарастил продажи на 84%, до 134,5 тысячи машин, пишет Смотрим.

Теги: Автоваз

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