АВТОВАЗ ведет дополнительный набор сотрудников

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1 декабря 2021 года с 09.00 до 12.00 в помещении Центра занятости населения г.о. Тольятти по адресу: Автозаводский район, ул. Свердлова 45а, холл 1 этажа, состоится «Открытое собеседование» для АО «АВТОВАЗ». Предприятие ведет дополнительный набор сотрудников по специальностям: плавильщик металла и сплавов, заливщик металла, электросварщик ручной сварки, контролер сварочных работ, контролер малярных работ, контролер станочных и слесарных работ, маляр 3 и 4 разряда, слесарь механосборочных работ 3 и 4 разряда, фрезеровщик.

Предприятие предоставляет официальное трудоустройство, расширенный социальный пакет, компенсация питания.