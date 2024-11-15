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"АвтоВАЗ" в 2024 году выпустит 500 тыс. машин

15 ноября 2024 11:55
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"АвтоВАЗ" в 2024 году выпустит 500 тыс. машин

В секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова рассказали, что российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года намерен произвести 500 тысяч автомобилей Lada.

По итогам заседания совета директоров компании было сказало, что антироссийские санкции не смогли повлиять на производственный объем компании. Несмотря на санкционное давление, АвтоВАЗ обеспечил непрерывность производства новых авто.

Сообщается, что по итогам 2024 года компания планирует выпуск 500 тысяч автомобилей Lada. Это станет очередным рекордным показателем для российского бренда за последние 10 лет.

Кроме того, в секретариате первого вице-премьера рассказали, что в следующем году компания также планирует выпустить 500 тысяч автомобилей.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что правительство России обсуждает меры поддержки производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ", пишет Смотрим.

Теги: Автоваз

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