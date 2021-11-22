АвтоВАЗ урезал ассортимент Lada для дилеров

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Российский автомобильный концерн АвтоВАЗ приостановил прием заказов на модели Lada Vesta Cross, Vesta SW Cross и Granta Drive Active. Об этом со ссылкой на один из дилерских центров Lada сообщает портал Лада.Онлайн.

Традиционно в ноябре АвтоВАЗ собирает заказы от дилеров на январь. Однако в этом году в списке доступных автомобилей присутствуют не все модификации. Бестселлеры Lada Vesta Cross, Lada Vesta SW Cross и Lada Granta Drive Active в список не попали.

Временное приостановление приема заказов на Vesta Cross, Vesta SW Cross и Granta Drive Active может быть связано с перебоями в поставке электронных компонентов, которые негативно влияют на график производства АвтоВАЗа с апреля 2021 года.

Также в списке заказов на январь 2022 отсутствует Lada Niva Legend 5 дв. Пятидверная модификация классической Нивы может и вовсе не вернуться на производственный конвейер.

Информация о том, что в производственном плане «АвтоВАЗа» на январь 2022 года пятидверной Lada Niva Travel уже не значится, появилась в сообществе «Нетипичный «АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно приведенному графику, в январе из модельной линейки Niva планируется выпускать только трехдверную Niva Legend, а также обновленную в этом году Niva Travel, пишет Обозрение.